Осиновский: ”Молодежный капитал” сократит неравенство среди молодых людей

По словам лидера социал-демократов Евгения Осиновского, чтобы помочь молодым людям обустроить самостоятельную жизнь и сократить неравенство, необходимо создать государственный накопительный фонд для молодых людей, говорится в пресс-релизе.

”По сути это накопительный счет, который открывается для каждого ребенка с его рождения и в который собираются деньги по принципу пенсионных фондов. Когда ребенок станет взрослым, он сможет использовать эти деньги на обустройство самостоятельной жизни или учебу”, — сказал Осиновский во время обсуждения этой идеи вместе с экспертами в Рийгикогу.

Молодежь в социально-экономическом смысле наиболее уязвима, так как у нее нет накоплений. По словам Осиновского, фонд помог бы молодым людям быстрее стать самостоятельными, а тем, кто рос в небогатых семьях — исполнить свои мечты. ”Речь идет не о пособии, а о своевременном накоплении. Фонд обеспечит всем молодым стартовый капитал и сократит неравенство, которое увеличивается в нашем обществе, — объяснил Осиновский. — Кроме того, этот фонд научит детей бережно относиться к своим накоплениям и ставить долгосрочные цели”. Если бы государство ежемесячно вносило в молодежный капитал 10 евро, а близкие вкладывали бы ежемесячно еще 20 евро, то к совершеннолетию ребенка стартовая сумма составляла бы уже почти 10 000 евро.