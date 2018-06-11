Осиновский: многие жители Эстонии стали меньше пить. Это прекрасно!

По словам председателя Социал-демократической партии и бывшего министра здоровья и труда Евгения Осиновского, опубликованные на прошлой неделе результаты исследования Института конъюнктуры показывают, что люди стали меньше потреблять алкоголь.

Он отметил, что помимо ценовой политики, были внесены изменения в закон о рекламе алкоголя. В частности, несовершеннолетние стали более защищены от влияние рекламы. Также государство стало предлагать бесплатное лечение от алкогольной зависимости.

Осиновский добавил, что на эти позитивные изменения, которые видны год спустя, указывают и эксперты.

”В то же время, прошлогодние данные по потреблению алкоголя показывают, что многие люди стали меньше пить. Это прекрасно”, — сказал бывший министр и добавил, что приграничная торговля никого не радует, поскольку негативно сказывается на здоровье населения.

В связи с этим, по словам Осиновского, правительство отказалось от прежних планов по повышению акцизов.

”Поэтому в ближайшие годы разница в ценах с Латвией будет уменьшаться, что в свою очередь уменьшит мотивацию ездить за алкоголем за границу”, — говорит Осиновский.