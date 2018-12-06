Осиновский: льготой на лечение зубов в этом году воспользовались более 200 000 взрослых

Введенная по инициативе социал-демократов система действует с 1 июля 2017 года и пользуется все большей популярностью среди жителей. Сумма компенсации для имеющих медицинскую страховку взрослых составляет 40 евро в год. Более всего от льготы выиграли пенсионеры, поскольку для них компенсация составляет 85 евро.

«Самым большим препятствием на пути к креслу стоматолога для многих становятся материальные трудности. Именно поэтому и была создана эта система государственных компенсаций. И система себя уже оправдала – об этом говорит число воспользовавшихся компенсациями», – отметил Евгений Осиновский. Политик также добавил, что одна из целей данных компенсаций – чтобы поход к зубному врачу не откладывался в долгий ящик, так как каждый визит к стоматологу является важной частью профилактики.

«Особенно это важно для детей. Государство по-прежнему полностью оплачивает услуги стоматолога детям до 19 лет», – сказал Осиновский.

Лидер социал-демократов также добавил, что со следующего года лечение зубов станет еще более доступным для людей с ограниченными возможностями – Больничная касса будет покрывать им все расходы на услуги стоматолога.

Проверьте, возможно ли получить компенсацию расходов на услуги стоматолога у вашего врача или найдите врача, у которого это можно сделать.