Осиновский: Касса по безработице предлагает работающим людям бесплатно учить эстонский

Больше всего интереса к открытым этой весной Кассой по безработице возможностям дополнительного обучения, направленным на профилактику безработицы, проявляют в Ида-Вирумаа. 80% направлений на обучения людей с учебной картой связаны с изучением эстонского языка. За первые пять месяцев к изучению эстонского приступило 602 человека, сообщает Министерство социальных дел.

”Различные исследования демонстрируют, что владение государственным языком — один из определяющих факторов успеха на рынке труда для людей с иным родным языком. Хорошее знание эстонского языка означает не только меньший риск безработицы, но и лучшую должность и более высокий доход”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. ”Поэтому важно поддерживать изучение языка работающими людьми, чье недостаточное владение эстонским ограничивает их профессиональное развитие. Сейчас государство способно предложить возможности для изучения языка в заметном объеме не только безработным, но и работающим людям с необходимостью в дополнительном обучении. Недостаток возможностей для изучения эстонского долго вызывал у нас беспокойство. Открытые при поддержки Кассы по безработице языковые курсы заметно снизили это беспокойство”, — добавил министр.

Связь между знанием эстонского и доходом подтверждают и результаты международного исследования навыков взрослых (PIAAC). Тогда как плохо владеющие эстонским русскоязычные в зависимости от места жительства могут зарабатывать до 30% меньше чем схожие работники, чьим домашним языком является эстонский, то при среднем владении эстонским это различие значительно меньше и при хорошем владении эстонском зарплаты русскоязычных не отличаются от зарплат эстонцев ни в одном регионе.

Начиная с 1 мая 2017 года Касса по безработице поддерживает не только безработных, но и работающих людей, которые нуждаются в помощи при смене рабочего места или сохранении работы из-за устаревших или отсутствующих навыков. Для предотвращения безработицы будет поддержано участие в уровневом обучении, в дополнительном обучении и получение квалификации. Работающего человека трудоспособного возраста поддерживают в изучении эстонского в случае, если за последние три года у него накопилось по меньшей мере 12 месяцев стажа страхования от безработицы, если его средний месячный доход ниже 731 евро и если его навыков эстонского недостаточно для профессионального развития.

До сих пор наибольшим спросом пользовались обучения на уровни B1 и B2, а также А2. Также заметное число людей нуждалось в обучении на уровне С1, то есть желало дополнить владение эстонским на уже хорошем уровне для расширения рабочих возможностей.