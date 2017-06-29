29.06.2017, 20:15

Осиновский и Рейнсалу не поддерживают расширение избирательных прав неграждан

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rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Priit Simson

Если по мнению центристки Ольги Ивановой обладателям серых паспортов следовало бы предоставить больше избирательных прав, то министр юстиции Урмас Рейнсалу (IRL) считает, что подобные игры опасны. Глава СДПЭ, министр здоровья и труда Евгений Осиновский также считает, что в расширении избирательных прав нет необходимости, пишет rus.err.ee.

Рейнсалу подчеркнул, отвечая на вопрос репортера "Актуальной камеры" на пресс-конференции правительства, что гражданство — это право и привилегия, но также обязанность принимать решения о политике государства.

Что касается права выбирать парламент ЕС, то это регулируется общеевропейским актом.

"Расширять его на граждан третьих стран — опасный и ошибочный ход мыслей", — сказал Рейнсалу, добавив, что отдаленной целью придерживающихся подобной идеологии людей является расширение избирательного права неграждан и внутри стран-членов ЕС.

Председатель Социал-демократической партии, министр здоровья и труда Евгений Осиновский также считает, что в расширении избирательных прав людей без гражданства нет необходимости.

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