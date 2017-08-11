Осиновский и остальные министры соцдемов будут баллотироваться на местных выборах в Таллинне

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский, три члена кабинета министров от соцдемов, а также спикер и многие депутаты Рийгикогу из социал-демократической фракции выдвинут свои кандидатуры на местных выборах в Таллинне в надежде не дать Центристской партии удержать абсолютное большинство в столичном горсобрании, передает rus.err.ee.

Об этом Осиновский заявил в пятницу, 11 августа.

"Если мы хотим, чтобы на этот раз изменение действительно произошло, мы должны идти на выборы с максимальными силами. Социал-демократы относятся к этим выборам исключительно серьезно, поэтому на помощь (кандидату в мэры Таллинна от Социал-демократической партии) Райнеру Вакра придут другие министры и члены Рийгикогу", — подчеркнул лидер соцдемов.

Помимо Осиновского, в Таллинне выдвинут свои кандидатуры спикер Рийгикогу Эйки Нестор, министр внутренних дел Андрес Анвельт, министр иностранных дел Свен Миксер, министр культуры Индрек Саар, а также многие члены социал-демократической фракции в парламенте.

Осиновский исключил возможность будущей коалиции соцдемов с Консервативной народной партией (EKRE), которая проводит "человеконенавистническую политику", и избирательным союзом Эдгара Сависаара как "маяком коррупции".