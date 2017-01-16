”Осиновский хочет стать властителем вселенной и разрушить вашу жизнь!”(1)
Министр здоровья и труда Евгений Осиновский на своей русскоязычной страничке Facebook поиронизировал над заголовками статей в эстонских СМИ. По его словам, заголовок должен быть острым, провокационным, должен иметь потенциал разлететься в соцсетях без необходимости прочтения самого текста.
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