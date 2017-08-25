Осиновский: центры снижения вреда и замещающее лечение наркозависимых сделают нашу жизнь безопаснее

В своем мнении в газете Eesti Päevaleht министр здоровья и труда Евгений Осиновский пишет о том, что Эстония занимает первое место в Европе по количеству умерших от передозировки наркотиками человек на миллион жителей.

”Ужесточение наказаний не уменьшит зависимость. Сама по себе тюрьма наркоманов не лечит”, — отмечает Осиновский, рассуждая о методах искоренения проблемы.

Он говорит, что уже сейчас государство борется с проблемой не только метадоновыми и налоксоновыми программами, но и программами по уменьшению рисков, в том числе в виде пунктов обмена шприцов. ”Признаю, что эти объемы по-прежнему недостаточны, качество местами хромает, а развитие услуг осложняется превалирующими в обществе установками, но какие-то возможности все же существуют”, — пишет он.

Осиновский отмечает, что в этом году удалось увеличить выделяемый на данную сферу бюджет на 600 000 евро, к которым со следующего года прибавятся еще 500 000. ”Да, мне неоднократно приходилось объяснять, почему я хочу направить более миллиона евро на помощь наркоманам на фоне длинных очередей на лечение для ”нормальных” людей. Но дополнительные средства жизненно необходимы”, — пишет министр. Он отмечает, что эти деньги позволили Министерству социальных дел и Институту развития здоровья с этого года существенно повысить доступность услуг по уменьшению вреда и реабилитации, увеличить объемы профессиональной социальной поддержки по всей Эстонии, открыть соответствующий стационар на 10 мест в Вильяндиской больнице, расширить услугу интегрированной антиретровирусной терапии (комплексное лечение ВИЧ и наркомании), увеличить объемы замещающей терапии (в том числе в Ида-Вирумаа), работать над открытием новых центров и автобусов по снижению вреда. ”Да, еще больше предстоит сделать, но мы наконец сдвинулись с мертвой точки”, — пишет Осиновский.

Министр отмечает, что некоторые политики используют популярный аргумент ”только не в моем дворе” в своих целях: ”При отсутствии тем получше это понятно, хотя мелко и достаточно недальновидно, учитывая, что центры снижения вреда и замещающее лечение зависимых сделают нашу с вами жизнь более безопасной”.