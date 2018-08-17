Осиновский: бесплатные курсы эстонского языка должны быть доступны каждому

По словам Евгения Осиновского, ситуация, при которой места на курсы эстонского языка разбираются в считанные минуты и большей части желающих остается надеяться на удачу в следующий раз, не является нормальной.
Политик считает, что люди не должны тратить свое время, ожидая следующей регистрации, а отправляться на учебу по возможности сразу.
”К сожалению, регистрация на курсы от Фонда интеграции сейчас напоминает лотерею, в которой счастливый билет вытягивают далеко не все. С одной стороны, тенденция позитивная — тем, кто жаждет упрекнуть русскоязычных жителей Эстонии в нежелании учить эстонский, делать будет это все труднее. С другой стороны, у тех, кто не попал на курсы сразу (а может, и в который раз), мотивация учиться падает”, — прокомментировал ситуацию с курсами председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский.
Политик считает, что информации о разных вариантах бесплатного изучения эстонского по-прежнему недостаточно — языковые курсы Фонда интеграции не являются единственной возможностью изучать эстонский.
”Теперь Касса по безработице предлагает не только безработным, но и каждому трудоустроенному человеку, доход которого в среднем не превышает 1200 евро в месяц, возможность бесплатного изучения эстонского языка для профессионального развития. Так что, если вы не смогли зарегистрироваться на курсы от Фонда интеграции, обратитесь в Кассу по безработице — они запишут вас на бесплатные занятия”, — объяснил Осиновский.
По мнению Осиновского, сейчас государство должно позаботиться о подготовке дополнительных кадров, чтобы курсы стали качественнее, удобнее и доступнее.
”В начале лета Таллиннский университет опубликовал итоги исследования о владении эстонским жителями с другим родным языком. Стало известно, например, что для половины участников языковых курсов знания эстонского оказываются все равно недостаточными для работы”, — рассказал Осиновский. ”Еще одно проблемное место — это негибкая система языкового обучения. Люди записываются на курсы, но вскоре прекращают их посещать, так как они проходят в рабочее время. Государство должно обеспечить такие условия, чтобы люди смогли завершить начатое обучение”, — заключил Осиновский.