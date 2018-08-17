Осиновский: бесплатные курсы эстонского языка должны быть доступны каждому

Политик считает, что люди не должны тратить свое время, ожидая следующей регистрации, а отправляться на учебу по возможности сразу.

”К сожалению, регистрация на курсы от Фонда интеграции сейчас напоминает лотерею, в которой счастливый билет вытягивают далеко не все. С одной стороны, тенденция позитивная — тем, кто жаждет упрекнуть русскоязычных жителей Эстонии в нежелании учить эстонский, делать будет это все труднее. С другой стороны, у тех, кто не попал на курсы сразу (а может, и в который раз), мотивация учиться падает”, — прокомментировал ситуацию с курсами председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский.

Политик считает, что информации о разных вариантах бесплатного изучения эстонского по-прежнему недостаточно — языковые курсы Фонда интеграции не являются единственной возможностью изучать эстонский.

”Теперь Касса по безработице предлагает не только безработным, но и каждому трудоустроенному человеку, доход которого в среднем не превышает 1200 евро в месяц, возможность бесплатного изучения эстонского языка для профессионального развития. Так что, если вы не смогли зарегистрироваться на курсы от Фонда интеграции, обратитесь в Кассу по безработице — они запишут вас на бесплатные занятия”, — объяснил Осиновский.

По мнению Осиновского, сейчас государство должно позаботиться о подготовке дополнительных кадров, чтобы курсы стали качественнее, удобнее и доступнее.