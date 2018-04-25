Осиновский: алкогольная политика — одна из причин, почему я решил покинуть пост министра

Лидер соцдемов признал, что на рейтинг партии негативно повлияла и так называемая алкогольная политика. ”За последние три месяца к теме алкогольной политики привлекается диспропорциональное внимание. Понятно, что это немного сократило наши возможности общения или высказывания своей позиции на более широкие социал-демократические темы. Конечно, это одна из причин, почему я решил покинуть пост министра и приступить к работе в качестве руководителя фракции в парламенте”, — сказал Осиновский.

Министр уверен, что после этого социал-демократы вновь смогут высказывать позиции на другие социальные вопросы. ”Говорить о том, что было сделано ваз последние 4 года. По борьбе с детской бедностью, например, поддержке региональной политики, о финансировании образования и так далее”, — говорит Осиновский.

Признает ли Осиновский, что повышение акцизов на алкоголь было ошибкой? Смотрите видео Delfi.