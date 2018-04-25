25.04.2018, 13:40
Осиновский: алкогольная политика — одна из причин, почему я решил покинуть пост министра
По словам министра здравоохранения и труда Евгения Осиновского, в последнее время к теме алкогольной политики привлекается слишком много внимания и социал-демократы меньше высказываются на другие актуальные темы. Это стало одной из причин, по которой он покидает пост министра.
Согласно данным социологического исследования, проведенного фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR, социал-демократическую партию Эстонии на данный момент поддерживает лишь 1% русскоязычных граждан республики.
Председатель Социал-демократической партии, министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский сослался на руководителя исследования Юхана Кивиряхка. ”Это, скорее всего, статистическая ошибка. Если мы посмотрим на более долгосрочный тренд, то социал-демократы пользуются поддержкой от 5 до 10% русскоязычных жителей. Хотелось бы лучше”, — выразил надежду Осиновский и заверил, что в этом направлении партия будет работать.
Лидер соцдемов признал, что на рейтинг партии негативно повлияла и так называемая алкогольная политика. ”За последние три месяца к теме алкогольной политики привлекается диспропорциональное внимание. Понятно, что это немного сократило наши возможности общения или высказывания своей позиции на более широкие социал-демократические темы. Конечно, это одна из причин, почему я решил покинуть пост министра и приступить к работе в качестве руководителя фракции в парламенте”, — сказал Осиновский.
Министр уверен, что после этого социал-демократы вновь смогут высказывать позиции на другие социальные вопросы. ”Говорить о том, что было сделано ваз последние 4 года. По борьбе с детской бедностью, например, поддержке региональной политики, о финансировании образования и так далее”, — говорит Осиновский.
Признает ли Осиновский, что повышение акцизов на алкоголь было ошибкой? Смотрите видео Delfi.