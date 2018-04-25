25.04.2018, 13:40

Осиновский: алкогольная политика — одна из причин, почему я решил покинуть пост министра

 (42)
признает ли министр свою алкополитику ошибочной?
Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 9

По словам министра здравоохранения и труда Евгения Осиновского, в последнее время к теме алкогольной политики привлекается слишком много внимания и социал-демократы меньше высказываются на другие актуальные темы. Это стало одной из причин, по которой он покидает пост министра.

Согласно данным социологического исследования, проведенного фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR, социал-демократическую партию Эстонии на данный момент поддерживает лишь 1% русскоязычных граждан республики.

Председатель Социал-демократической партии, министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский сослался на руководителя исследования Юхана Кивиряхка. ”Это, скорее всего, статистическая ошибка. Если мы посмотрим на более долгосрочный тренд, то социал-демократы пользуются поддержкой от 5 до 10% русскоязычных жителей. Хотелось бы лучше”, — выразил надежду Осиновский и заверил, что в этом направлении партия будет работать.

Лидер соцдемов признал, что на рейтинг партии негативно повлияла и так называемая алкогольная политика. ”За последние три месяца к теме алкогольной политики привлекается диспропорциональное внимание. Понятно, что это немного сократило наши возможности общения или высказывания своей позиции на более широкие социал-демократические темы. Конечно, это одна из причин, почему я решил покинуть пост министра и приступить к работе в качестве руководителя фракции в парламенте”, — сказал Осиновский.

Министр уверен, что после этого социал-демократы вновь смогут высказывать позиции на другие социальные вопросы. ”Говорить о том, что было сделано ваз последние 4 года. По борьбе с детской бедностью, например, поддержке региональной политики, о финансировании образования и так далее”, — говорит Осиновский.

Признает ли Осиновский, что повышение акцизов на алкоголь было ошибкой? Смотрите видео Delfi.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Осиновский: алкогольная политика — одна из причин, почему я решил покинуть пост министра

25.04.2018
По словам министра здравоохранения и труда Евгения Осиновского, в последнее время к теме алкогольной политики привлекается слишком много внимания и социал-демократы меньше высказываются на другие актуальные темы. Это стало одной из причин, по которой он покидает пост министра.
Подробнее

Датский изобретатель, зверски убивший журналистку на своей подлодке, осужден пожизненно

25.04.2018
Копенгагенский окружной суд Дании вынес приговор по резонансному уголовному делу об изнасиловании, убийстве и расчленении шведской журналистки Ким Валль. Расправу над женщиной учинил изобретатель Петер Мадсен, у которого потерпевшая брала интервью на сконструированной им подводной лодке.
Подробнее


ФОТО: Кронпринц Норвегии Хокон и кронпринцесса Метте-Марит прибыли в Таллинн

25.04.2018
Норвежский кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит прибыли сегодня в Эстонию с официальным визитом. Проходящий 25-26 апреля в рамках поездки по странам Балтии визит связан со столетием Эстонии, Латвии и Литвы, и его цель — отметить независимость стран Балтии и хорошие отношения между государствами.
Подробнее

Эстония сохранила 12-е место в рейтинге свободы прессы

25.04.2018
Эстония сохранила 12-е место среди 180 стран в индексе свободы прессы, согласно обнародованному в среду, 25 апреля, ежегодному рейтингу, составленному организацией "Репортеры без границ" (RSF). На первой позиции, как и год назад, оказалась Норвегия, а последнюю строчку по-прежнему занимает КНДР.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
151,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107002002
167,40 €
100,44 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
-20% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPOB/13
99,- €
79,20 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Babylone
69,- €
27,60 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Нарва попрощалась с убитой матерью двоих детей

25.04.2018
Сегодня утром в храме Нарвской иконы Божией Матери прошло отпевание 42-летней Елены, убитой мужем в минувшую субботу в принадлежащем ей салоне красоты. Похоронили Елену на кладбище Нарва-Йыэсуу, рядом с ее первым супругом, Андреем.
Подробнее


"Люди хотят правды". Почему за трагедию в Кемерове судят спасателя

25.04.2018
Спустя месяц к обгоревшему и искореженному зданию торгового центра "Зимняя вишня" жители Кемерова продолжают нести цветы в память о 60 погибших в пожаре. Большинство жертв были похоронены лишь в минувшие выходные — все это время продолжались генетические экспертизы.Следствие возлагает вину за произошедшее на восьмерых человек. Это представители торгового центра, компании-собственника, обслуживающей противопожарную систему фирмы, и госстройнадзора.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


МНЕНИЕ: Пришло время по достоинству оценить работу спасателей и полицейских!

25.04.2018
Правительство, возглавляемое Центристской партией, завершило переговоры по бюджетной стратегии на следующие четыре года. Одним из самых главных решений я считаю рост зарплат спасателям, полицейским, учителям и работникам культуры.
Подробнее