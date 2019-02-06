"Ошибочно принимать антибиотики при первом же подъеме температуры". Семейный врач рассказывает о симптомах гриппа и как с ним бороться

Заболевание встречается по всему миру и очень быстро распространяется среди населения, особенно в местах большого скопления людей. Атакует вирус гриппа в периоды максимальной ослабленности иммунной системы: поздней осенью, зимой и ранней весной . Ежегодно гриппом заболевает до 20% населения.

Опасность гриппа — в коварности, которая заключается в его мутации: практически каждый год нас посещают разные штаммы вируса. Существует два типа вирусов гриппа, вызывающих заболевания у людей: тип A и тип B .

Симптомы гриппа вирус A (свиной грипп):

резкий рост температуры тела 38-40 и выше градусов

заложенность носа

затрудненное дыхание

боль в мышцах грудной клетки

светобоязнь

общая слабость

схожие с интоксикацией признаки (нередко рвота)

боль в горле

Симптомы гриппа вируса В похожи на предыдущие, но есть отличия :

температура тела взлетает до 40 градусов и плохо сбивается

головная боль

сухой кашель

заложенность носа

резкая слабость

боль в костях и мышцах

В этом сезоне в Европейском регионе преобладают вирусы группы А.

Гриппозная инфекция может иногда вызывать тяжелое заболевание и приводить к смертельному исходу. В группы повышенного риска развития тяжелой болезни после заражения гриппом входят люди пожилого возраста, беременные женщины, дети младшего возраста, лица с ослабленным иммунитетом и лица с хроническими патологиями. Эти группы составляют значительную часть населения Европейского региона.