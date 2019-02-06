06.02.2019, 09:50

"Ошибочно принимать антибиотики при первом же подъеме температуры". Семейный врач рассказывает о симптомах гриппа и как с ним бороться

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"Ошибочно принимать антибиотики при первом же подъеме температуры". Семейный врач рассказывает о симптомах гриппа и как с ним бороться
Erakogu

Активность сезонного гриппа в Европейском регионе, по данным ВОЗ, на конец января начинает увеличиваться. Грипп — это острое вирусное заболевание, которое может поражать верхние и нижние дыхательные пути, сопровождается выраженной интоксикацией и может приводить к серьезным осложнениям и летальному исходу, пишет семейный врач Людмила Язепова.

Заболевание встречается по всему миру и очень быстро распространяется среди населения, особенно в местах большого скопления людей. Атакует вирус гриппа в периоды максимальной ослабленности иммунной системы: поздней осенью, зимой и ранней весной . Ежегодно гриппом заболевает до 20% населения.

Опасность гриппа — в коварности, которая заключается в его мутации: практически каждый год нас посещают разные штаммы вируса. Существует два типа вирусов гриппа, вызывающих заболевания у людей: тип A и тип B .

Симптомы гриппа вирус A (свиной грипп):

  • резкий рост температуры тела 38-40 и выше градусов
  • заложенность носа
  • затрудненное дыхание
  • боль в мышцах грудной клетки
  • светобоязнь
  • общая слабость
  • схожие с интоксикацией признаки (нередко рвота)
  • боль в горле

Симптомы гриппа вируса В похожи на предыдущие, но есть отличия :

  • температура тела взлетает до 40 градусов и плохо сбивается
  • головная боль
  • сухой кашель
  • заложенность носа
  • резкая слабость
  • боль в костях и мышцах

В этом сезоне в Европейском регионе преобладают вирусы группы А.

Гриппозная инфекция может иногда вызывать тяжелое заболевание и приводить к смертельному исходу. В группы повышенного риска развития тяжелой болезни после заражения гриппом входят люди пожилого возраста, беременные женщины, дети младшего возраста, лица с ослабленным иммунитетом и лица с хроническими патологиями. Эти группы составляют значительную часть населения Европейского региона.

Поэтому необходимо уделять внимание своевременно лечению, а также профилактике. Самый эффективный способ профилактики — это вакцинация, иммунитет к привитому штамму наступает через 2 недели, поэтому желательно вакцинироваться заранее. Cезон прививок от гриппа начинается с октября.

Вирусы гриппа передаются от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем, когда больной кашляет или чихает, или контактным путем через руки и предметы. С целью сокращения вероятности инфицирования люди с симптомами респираторной инфекции должны держаться на расстоянии от других и соблюдать правила респираторной гигиены для предотвращения заражения воздушно-капельным путем: прикрывать рот и нос платком при кашле или чихании, регулярно мыть руки, избегать закрытых мест с большими скоплениями людей, не касаться руками носа, рта, глаз в общественном транспорте.

Если вы заболели, то необходимо соблюдать постельный режим, пить подкисленные напитки (чай с лимоном, клюквенный или смородиновый морс), при необходимости принимать симптоматические средства — от головной боли, жаропонижающие, антигистаминные (противоаллергические).

Ошибочно принимать антибиотики при первом же подъеме температуры. Однако к гриппу действительно может присоединиться бактериальное осложнение (как правило, не раньше, чем на 4-5 день), тогда антибиотики понадобятся. Но определить это может только врач.

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