"Ошибочно принимать антибиотики при первом же подъеме температуры". Семейный врач рассказывает о симптомах гриппа и как с ним бороться

Поэтому необходимо уделять внимание своевременно лечению, а также профилактике. Самый эффективный способ профилактики — это вакцинация, иммунитет к привитому штамму наступает через 2 недели, поэтому желательно вакцинироваться заранее. Cезон прививок от гриппа начинается с октября.
Вирусы гриппа передаются от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем, когда больной кашляет или чихает, или контактным путем через руки и предметы. С целью сокращения вероятности инфицирования люди с симптомами респираторной инфекции должны держаться на расстоянии от других и соблюдать правила респираторной гигиены для предотвращения заражения воздушно-капельным путем: прикрывать рот и нос платком при кашле или чихании, регулярно мыть руки, избегать закрытых мест с большими скоплениями людей, не касаться руками носа, рта, глаз в общественном транспорте.
Если вы заболели, то необходимо соблюдать постельный режим, пить подкисленные напитки (чай с лимоном, клюквенный или смородиновый морс), при необходимости принимать симптоматические средства — от головной боли, жаропонижающие, антигистаминные (противоаллергические).
Ошибочно принимать антибиотики при первом же подъеме температуры. Однако к гриппу действительно может присоединиться бактериальное осложнение (как правило, не раньше, чем на 4-5 день), тогда антибиотики понадобятся. Но определить это может только врач.