22.11.2018, 15:10

Ошиблись деревом: в Ряпина чуть было не произошла "дерзкая подмена" городской елки. Было много шуму

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rus.delfi.ee
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Kuuseistandus
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

Недавно в Ряпина разгорелся скандал государственного масштаба: банкомат установили так высоко, что люди невысокого роста ходили к нему с лестницей. Или с другими подручными средствами. Теперь же там новая ”забавная” история - с елкой.

Коммунальное хозяйственное предприятие AS Revekor установило близ волостной управы городскую рождественскую ель. И тут выяснилось, что это — не та елка, которую волость заказала и оплатила. Среагировали быстро и решительно: не ту елку увезли на хранение в подведомственное управе учреждение, пока ее судьба не решится.

”Тут ввиду этого было много шума-гама”, — поведала волостная старейшина Ряпина Энель Лийн. ”У нас в RMK была выбрала ель, и волость уже 7 ноября за нее заплатила”, — объяснила она.

”Потом выяснилось, что нашлись люди, кто предложил волости другое дерево — и совершенно бесплатно. Наше подведомственное учреждение привезло дерево на место, но, увы, управу об этом не оповестили”, — объяснила Лийн. Она попросила установить ”неправильную” елку куда-нибудь в другое место, а им привезти ту.

Лийн недовольна тайным методом: как ель попала к зданию волостной управы. ”Если бы меня заранее оповестили бы о бесплатной ели, я не имела бы ничего против”.

По слухам, ”лже-ёлку” отвезли на распил. Но, насколько нам известно, это не так: несчастная неугодная ель дожидается своей дальнейшей судьба на территории подведомственного волости учреждения.

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Ошиблись деревом: в Ряпина чуть было не произошла "дерзкая подмена" городской елки. Было много шуму

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