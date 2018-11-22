Ошиблись деревом: в Ряпина чуть было не произошла "дерзкая подмена" городской елки. Было много шуму

Коммунальное хозяйственное предприятие AS Revekor установило близ волостной управы городскую рождественскую ель. И тут выяснилось, что это — не та елка, которую волость заказала и оплатила. Среагировали быстро и решительно: не ту елку увезли на хранение в подведомственное управе учреждение, пока ее судьба не решится.

”Тут ввиду этого было много шума-гама”, — поведала волостная старейшина Ряпина Энель Лийн. ”У нас в RMK была выбрала ель, и волость уже 7 ноября за нее заплатила”, — объяснила она.

”Потом выяснилось, что нашлись люди, кто предложил волости другое дерево — и совершенно бесплатно. Наше подведомственное учреждение привезло дерево на место, но, увы, управу об этом не оповестили”, — объяснила Лийн. Она попросила установить ”неправильную” елку куда-нибудь в другое место, а им привезти ту.

Лийн недовольна тайным методом: как ель попала к зданию волостной управы. ”Если бы меня заранее оповестили бы о бесплатной ели, я не имела бы ничего против”.

По слухам, ”лже-ёлку” отвезли на распил. Но, насколько нам известно, это не так: несчастная неугодная ель дожидается своей дальнейшей судьба на территории подведомственного волости учреждения.