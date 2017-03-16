Осенью в Таллинне откроется новая школа для детей иностранцев

Сегодня в Таллинне в Ülemiste City будет представлена новая международная общеобразовательная школа с английский языком обучения International School of Tallinn.

Сегодня в Таллинне в Ülemiste City будет представлена новая международная общеобразовательная школа с английский языком обучения International School of Tallinn.

Директор новой школы Олави Отепалу сказал, что перед школой стоит задача благодаря высокому качеству образования заслужить прекрасную репутацию всего сообщества проживающих в Эстонии иностранцев, и к концу пятого года деятельности в школе предположительно будут обучаться уже 150 детей. „В Эстонии иностранцы-резиденты ждут от международной школы, прежде всего, трех аспектов: глобально акцептируемой учебной программы, многонациональной среды и доступного уровня платы за обучение”, — пояснил Отепалу, какие задачи предстоит решать новой международной школе.

Маргус Нылвак, председатель правления Mainor Ülemiste AS, которое занимается развитием городка Ülemiste City, сказал, что в Эстонии потребность в иностранной рабочей силе постоянно растет, и, чтобы ее получить, критически важно, чтобы дети работников могли получать пользующееся международным признанием образование на английском языке на разумных условиях. „В одном только городке Ülemiste City работают 8 000 человек более чем 50 разных национальностей, для которых открытие новой школы — это очень важный шаг вперед”, — сказал Нылвак.

В течение первых трех лет International School of Tallinn будет предоставлять обучение на английском языке на основе эстонской государственной общеобразовательной учебной программы, а в дальнейшем — на основании международно признанной учебной программы IB, т.е. International Baccalaureate. Школа планирует делать упор на межпредметную интеграцию, развитие общих компетенций, умение решать проблемы, групповые задания и на творческий и научный подход к обучению. Для создания дополнительной мотивации к обучению будут использоваться различные цифровые решения, при обучении будет обеспечиваться индивидуальный подход, который позволяет учитывать результаты и потребности конкретного ученика.

Плата за обучение в школе составит 7 500 евро в год и будет включать плату за все учебные материалы, учебные поездки, внеклассные занятия и ежедневные обеды. В первый год планируется открыть один-два смешанных класса для детей 6-10 лет. Язык обучения в школе — английский. В качестве первого иностранного языка можно изучать на выбор французский, немецкий или русский. Эстонский язык будет преподаваться в школе в качестве второго иностранного языка.

В первый год школа будет работать в помещениях Эстонского университета прикладных наук по предпринимательству Майнор по адресу: Суур-Сыямяэ, 10a. На второй учебный год она переедет по адресу: Кеэвизе, 2, где до осени 2018 года будет работать Таллиннская европейская школа. К 2021 году планируется построить в центре Ülemiste City совершенно новый образовательный комплекс, в который кроме IST переедут и другие учебные заведения городка — начальная школа Эмили и детский сад Kalli-Kalli.

International School of Tallinn была образования с 1992 года, когда Эстонский университет прикладных наук по предпринимательству Майнор начал свою деятельность как Школа экономики Майнор. Сегодня кроме высшего учебного заведения в Ülemiste City работает частный детский сад Kalli-Kalli и уникальная общеобразовательная школа с эстонским языком обучения Эмили.