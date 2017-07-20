Осенью при поддержке государства начнется учебная работа в 24 воскресных школах нацменьшинств

В предстоящем учебном году 112 400 евро будут выделены для поддержки деятельности украинской, русской, азербайджанской, латышской, финско-ингерманландской, татарской, кабардинской, белорусской и армянской воскресных школ. Финансирование получат 24 школы из Таллинна, Тарту, Валга, Вильянди, Тойла, Козе, Йыхви, Нарвы (учебная работа ведется в Синимяэ), Табасалу, Тапа и Силламяэ, сообщает Фонд интеграции.

В конце августа фонд даст старт второму туру подачи заявок, к участию в котором приглашаются все воскресные школы национальных меньшинств, действующие в Эстонии, которые не получили финансирования в первом туре.

По словам руководителя сферы партнерских отношений Фонда интеграции Кристины Пиргоп, задача воскресных школ национальных меньшинств заключается в том, чтобы познакомить идущие на смену поколения с национальной культурой их предков. ”На уроках в воскресной школе, которые проводятся по выходным дням, дети учат свой родной язык и знакомятся с обычаями. Воскресная школа помогает сохранить национальные традиции и навыки рукоделия, которые забываются в современном мире”, — добавила она.

В Эстонии действует более 30 воскресных школ национальных меньшинств, зарегистрированных в Информационной образовательной системе Эстонии. По условиям тура подачи заявок, ходатайствующая о получении поддержки воскресная школа должна быть зарегистрирована в вышеуказанной системе.

Деятельность воскресных школ национальных меньшинств финансируется Министерством образования и науки из средств государственного бюджета.

Деятельность воскресных школ национальных меньшинств поддерживается государством с 2004 года.