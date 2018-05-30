30.05.2018, 16:58

Осенью двое мужчин в Силламяэ убили и сожгли третьего: спустя полгода дело дошло до суда

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rus.delfi.ee
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riigikogu
Foto: Andres Putting

Вечером, 26 ноября прошлого года сгорела квартира на четвертом этаже в пятиэтажном доме на улице Гагарина в Силламяэ. Во время тушения пожара спасатели обнаружили труп 30-летнего мужчины, который был направлен на экспертизу. В ходе экспертизы было установлено, что смерть наступила в результате применения в отношении него насилия.

30 ноября в качестве подозреваемых были задержаны двое мужчин которых по ходатайству прокуратуры и с разрешения Вируского Уездного суда взяли под стражу на время проведения досудебного производства.

Согласно обвинению, двое 34-летних мужчин, вечером, 26 ноября во время совместного распития алкоголя избили в своей квартире 30-летнего мужчину.

В результате избиение потерпевший скончался на месте происшествия. После избиения с целью сокрытия следов, потерпевшего облили горючей жидкостью и подожгли, в результате чего возник пожар в квартире. Поджогом квартиры обвиняемые подвергли опасности жизнь и здоровье жителей дома.

Оба обвиняемых наказывались ранее в уголовном порядке. На данный момент оба обвиняемых находятся под стражей.

Вчера, 29 мая Вируский Уездный суд придал обвиняемых суду. Предварительное слушание по этому делу пока не назначено.

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