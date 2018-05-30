30.05.2018, 16:58

Осенью двое мужчин в Силламяэ убили и сожгли третьего: спустя полгода дело дошло до суда

 (2)
rus.delfi.ee
EST 2
riigikogu
Foto: Andres Putting

Вечером, 26 ноября прошлого года сгорела квартира на четвертом этаже в пятиэтажном доме на улице Гагарина в Силламяэ. Во время тушения пожара спасатели обнаружили труп 30-летнего мужчины, который был направлен на экспертизу. В ходе экспертизы было установлено, что смерть наступила в результате применения в отношении него насилия.

30 ноября в качестве подозреваемых были задержаны двое мужчин которых по ходатайству прокуратуры и с разрешения Вируского Уездного суда взяли под стражу на время проведения досудебного производства.

Согласно обвинению, двое 34-летних мужчин, вечером, 26 ноября во время совместного распития алкоголя избили в своей квартире 30-летнего мужчину.

В результате избиение потерпевший скончался на месте происшествия. После избиения с целью сокрытия следов, потерпевшего облили горючей жидкостью и подожгли, в результате чего возник пожар в квартире. Поджогом квартиры обвиняемые подвергли опасности жизнь и здоровье жителей дома.

Оба обвиняемых наказывались ранее в уголовном порядке. На данный момент оба обвиняемых находятся под стражей.

Вчера, 29 мая Вируский Уездный суд придал обвиняемых суду. Предварительное слушание по этому делу пока не назначено.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Скандал вокруг Дней Старого города: праздник начнется с постановки, возвеличивающей СССР?

30.05.2018
Председатель реформистской фракции в Таллиннском горсобрании Кристен Михал поделился в соцмедиа видео с проб представления на Днях Старого города, на котором репетируют песни и танцы, превозносящие СССР. Там реют красные флаги и ездят советские танки.
Подробнее


Настоящий засранец: обслуживающий персонал Таллинна терроризирует мужчина с отвратительным фетишем

30.05.2018
В социальных сетях появилось сообщение о том, что в центре Таллинна орудует извращенец. Мужчина ходит в салоны красоты и другие заведения, и пока его обслуживают — испражняется.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Автобусная фирма Go Bus неожиданно сообщила о скором закрытии линии Таллинн-Тарту

30.05.2018
Автобусная фирма Go Bus оповестила Департамент шоссейных дорог о своем намерении со 2 июля отказаться от обслуживания линии Таллинн-Тарту в связи с возросшей конкуренцией и реструктуризацией автобусной сети.
Подробнее

Украинский министр заявил, что Москву невозможно перевоспитать — только сжечь

30.05.2018
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отреагировал на убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, подчеркнув, что Кремль и Москву невозможно перевоспитать, сообщает УНИАН.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
Käekell LACO Helgoland 861989
290,- €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012004
135,- €
81,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Seoul
69,- €
27,60 €
-20% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
111,20 €

Осенью двое мужчин в Силламяэ убили и сожгли третьего: спустя полгода дело дошло до суда

30.05.2018
Вечером, 26 ноября прошлого года сгорела квартира на четвертом этаже в пятиэтажном доме на улице Гагарина в Силламяэ. Во время тушения пожара спасатели обнаружили труп 30-летнего мужчины, который был направлен на экспертизу. В ходе экспертизы было установлено, что смерть наступила в результате применения в отношении него насилия.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Акула эстонской сферы недвижимости обманул доверчивых американцев на 54 млн евро

30.05.2018
Потомки одного из самых влиятельных предпринимателей времен первой Республики думали, что владеют землей в Вескимёльдре, но когда они захотели перевести недвижимость в деньги, то выяснилось, что она уже давно принадлежит другим людям, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


У убитого российского журналиста Бабченко было шестеро приемных детей

30.05.2018
Мало кто знает, что у российского журналиста Аркадия Бабченко, застреленного сегодня в Киеве, было 6 (шесть) приёмных детей, из которых трое приходятся друг другу родными братьями и сестрами. Опекуном была и остаётся мать Аркадия — Юлия Александровна, с которой дети до сих пор живут в съёмной трёхкомнатной квартире.
Подробнее