Осенний сезон ETV+: без Лагашиной и Троицкого, но с "Фуражкой" и "Особым взглядом"

Главный редактор ETV+ Дарья Саар рассказала о планах телеканала на летний и осенний сезоны, пишет rus.err.ee.

Программы "На острие", "Незнайка на Луне", "Полчаса без родителей" уйдут из эфира навсегда, а передачи "Рабарбар" и "Время решать" возьмут тайм-аут до зимы.

"Почему ушла из эфира программа "На острие"? В первую очередь хочу поблагодарить Олесю Лагашину за сотрудничество. Но есть два обстоятельства. Есть принципиальное решение, чтобы на ETV+ работали только представители медиахолдинга ERR. Единственным исключением станет Андрей Титов, который хорошо зарекомендовал себя как ведущий вечерней и утренних передач. С Eesti Meedia, куда входит и возглавляемый Лагашиной русский Postimees, мы сотрудничать не будем. И второе. В завершившемся сезоне у "На острие" был один из самых низких эфирных рейтингов", — пояснила Саар.

"По этой же причине мы перестали выпускать программу "Полчаса без родителей". У программы "Незнайка на Луне" был довольно высокий рейтинг, но все-таки Артемий Троицкий — это тоже автор со стороны. А мы делаем ставку на работников ERR. Осенью же будут выходить повторы передач "Незнайка на Луне" и "Полчаса без родителей", — добавила главред.

Летом передачи "Кофе+", "ТВой вечер", "Инсайт" и "Народу важно" уходят в отпуск, но с 5 июня появится 15-минутная передача легких новостей "Летнее время", которая будет рассказывать о фестивалях, культурных событиях и делать прямые включения из разных уголков Эстонии.