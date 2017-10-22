Осень дорожным работам не помеха: ремонт столичных улиц продолжается

Несмотря на явно наступившую осень, ремонтные работы на дорогах и улицах Таллинна продолжаются, сообщает Раэпресс.

На предстоящей неделе они будут вестись в Нымме на Пярнуском шоссе (от пл. Туру до ул. Хийу), в Ласнамяэ на улице Й.Смуули (между ул. Лаагна и Нарвским шоссе), на улицах Линнамяэ, Петербури (от ул. Осмуссаааре до ул. Панеэли), Суур-Сыямяэ (между ул. Лаагна и Смуула), Лаагна (на подъеме к Мустакиви) и Сыле в Пыхья-Таллинне.

Если погода позволит, пропитка дорожного покрытия будет произведена на участке улицы Петербури от улицы Панеэли до границы города, а также на улице Нийне.

Важное место отводится очистке и промывке под давлением сточных колодцев.

Об удалении опавшей листвы и прочего сора с решеток канализационных колодцев должны, согласно правилам, заботиться также владельцы прилегающей недвижимости.