Общество орнитологов Эстонии проанализировало изменения в популяции пернатых за последние 30 лет и пришло к выводу, что численность различных видов птиц сокращалась в среднем на 0,5%, то есть на 60 000 пар в год, пишет Eesti Päevaleht.

По словам координатора программы по защите птиц Вельо Волке, это означает, что ежегодно птиц теряет лесная территория, сопоставимая по размерам с островом Муху.

Главными причинами сокращения популяции являются климатические изменения и изменения экономике лесоводства, в том числе планируемые поправки к закону. На численность пернатах влияет и вырубка леса как таковая, и ее косвенные последствия.

”Мы берем за идеал Финляндию и Швецию, но в этих странах участь многих видов и лесного богатства не такая, какую мы хотели бы видеть в Эстонии”, — отметил Волке. К примеру, в Швеции гнездится всего от двух до пяти пар белоспинных и пестрых дятлов, в Финляндии около 200 пар, а в Эстонии 3000-6000 пар.

Общество орнитологов представило несколько предложений по сохранению численности пернатых. В качестве одной из мер предлагается сохранить действуют сейчас порядок охранной и выборочной вырубки в ограничительных полосах природоохранных зон, и вместе с учеными и группами заинтересованных лиц выработать способствующие сохранению популяции правила лесоводческой экономики, в том числе увеличить период запрета на вырубку. Эксперты отмечают, что указанные в плане развития объемы вырубки ласа превышают прирост на 3-4 млн кубометров.

По словам члена правления Центра управления государственными лесами (RMK)Таво Ууэталу, увеличение перода действия т.н. ”мира на вырубку” нанесет экономический урон, так как в некоторых местах вырубать лес нужно именно летом, пока сухо. Ущерб понесут и владельцы леса, чья дорогая техника будет вынуждена простаивать на месяц больше нанешнего.

Он отметил, что двухмесячный запрет и так является компромиссом. ”Если будут проведены дополнительные исследования, которые подтвердят негативное влияние вырубки, то надо будет рассмотреть возможность продления, но сейчас я для этого причин не вижу”, — отметил он.