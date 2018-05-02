Оргкомитет ”Сделаем!” открывает неделю толок в общинном саду Лаагна в Ласнамяэ

По словам руководителя Дня полезных дел ”Сделаем!”, председателя правления Фонда природы Эстонии Тармо Тюйра, предварительная толока — это символическое открытие сезона толок, которые пройдут в ближайшую субботу по всей стране. ”Весна наконец-то пришла в каждый уголок Эстонии — это подтверждает активная работа как организаторов, так и участников толок”, — сказал Тюйр. — ”Сейчас самое лучшее время для того, чтобы найти для себя подходящую толоку на сайте www.teemeara.ee/ru, чтобы продуктивно провести субботний день вместе с семьей и друзьями и таким образом сделать свой подарок всей Эстонии.

Толока ”Сделаем!” по разбивке общинного сада Лаагна в Ласнамяэ несет в себе важный посыл: если люди действительно хотят, они могут улучшить окружающую их жилую среду везде, и даже посреди каменных панельных домов может расцвести общинный сад. Сегодня на толоке будет привезена земля, будут подготовлены грядки и выполнены различные работы по благоустройству. Идея общинного сада Лаагна принадлежит НКО ЛаснаИдея (MTÜ Lasnaidee). Это действующая с 2015 года некоммерческая организация, которая объединяет вокруг себя жителей района, которые ценят свой край и желают внести свой вклад в качественное улучшение жилого пространства. Подробнее про сад Лаагна читайте здесь.

День полезных дел ”Сделаем!” состоится уже в эту субботу, 5 мая. Все еще можно регистрировать свои полезные дела, или толоки, а также регистрироватсья на уже внесенные в каталог мероприятия. Регистрация открыта на сайте www.teemeara.ee до вечера пятницы. Карта толок по уездам (по состоянию на вечер вторника).

Темы-акценты этого года и льготные предложения

Каждый может предпринять в День полезных дел то, что считает нужным. Однако каждый год оргкомитет Дня полезных дел предлагает со своей стороны темы-акценты. Так, в этом году в фокусе ”Сделаем!” украшение уголков Эстонии цветами церковных приходов и призыв обогатить обеденный стол в день толоки блюдами национальной или региональной кухни. В данный момент примерно 600 организаторов толок планируют угостить участников своих мероприятий необычными кушаниями. Все организаторы толок, которые согласились поделиться планируемым рецептом на сайте, получат подарочную карточку на сумму 25 евро от Selver, подробнее в рубрике ”Национальная кухня” и по ссылке.

Интересные рецепты входят в электронный сборник,который находится по адресу.

Участники Дня полезных дел могут распечатать на сайте паспорт ”Сделаем!” — свидетельство об их доблестном вкладе в общее дело. Чтобы премировать участников и организаторов толок, многие партнеры Дня полезных дел предлагают льготные предложения. Среди них, например, и Elron, на линиях которого до 5 мая участники толок могут ездить за полцены.

Подробнее читайте по ссылке. Как и в предыдущие года, зарегистрированные в Кассе по безработице безработные могут получить компенсацию проезда на толоку и назад. Подробности в Кассе по безработице.