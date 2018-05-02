Оргкомитет ”Сделаем!” открывает неделю толок в общинном саду Лаагна в Ласнамяэ

День полезных дел приурочен к 100-летию Эстонской Республики
Весна 2018 года овеяна в Эстонии торжеством по случаю 100-летнего юбилея Эстонской Республики и Года культурного наследия Европы, приглашая таким образом всех людей и организации сделать своим участием в толоках подарок Эстонии. День полезных дел ”Сделаем!” — это традиционное весеннее долгожданное событие для десятков тысяч жителей Эстонии, ведь в этот день люди объединяются, чтобы выполнить важную и нужную работу, помочь друг другу и вместе порадоваться результату. В 2017 году в 2130 толоках участвовало 52 650 человек, или 4% жителей Эстонии.
Организаторы Дня полезных дел ”Сделаем!”: Фонд природы Эстонии, Эстонское движение деревень Kodukant (”Родной край”) и образовавшаяся вокруг них сеть партнеров. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, оргкомитет программы EV100 при Госканцелярии, Министерство культуры, Selver, фонд Интеграции, Tamrex, Vizeum, Vivacolor, Bauhof, Omniva, Tele2, Nordic Hotel Forum, Dorpat и др.
Стартовые пакеты для толок помогли наполнить: Tamrex, фонд Целевой капитал гражданского общества, оргкомитет программы EV100 при Госканцелярии, Corny, Himalaya, Vivacolor, Bauhof, Salvest, Väike Väänik, Espak и Ecoprint. Доставку стартовых пакетов обеспечивает Omniva. Книга о цветах церковных уездов является подарком к 100-летнему дню рождения Эстонской Республики.
Организаторы Дня полезных дел ”Сделаем!”: Фонд природы Эстонии, Эстонское движение деревень Kodukant (”Родной край”) и образовавшаяся вокруг них сеть партнеров. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, оргкомитет программы EV100 при Госканцелярии, Министерство культуры, Selver, фонд Интеграции, Tamrex, Vizeum, Vivacolor, Bauhof, Omniva, Tele2, Nordic Hotel Forum, Dorpat и др.
Стартовые пакеты для толок помогли наполнить: Tamrex, фонд Целевой капитал гражданского общества, оргкомитет программы EV100 при Госканцелярии, Corny, Himalaya, Vivacolor, Bauhof, Salvest, Väike Väänik, Espak и Ecoprint. Доставку стартовых пакетов обеспечивает Omniva. Книга о цветах церковных уездов является подарком к 100-летнему дню рождения Эстонской Республики.
Нынешний год можно назвать особенным, поскольку помимо весеннего Дня полезных дел, который состоится 5 мая, в 150 странах 15 сентября состоится Всемирная уборка — часть программы празднования юбилея Эстонской Республики. Цель мероприятия — сделать подарок Эстонии и очистить леса страны от появившегося там мусора.