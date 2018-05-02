02.05.2018, 13:23

Оргкомитет ”Сделаем!” открывает неделю толок в общинном саду Лаагна в Ласнамяэ

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rus.delfi.ee
EST

Сегодня команда ”Сделаем!” вместе с активистами и волонтерами НКО ЛаснаИдея открывает неделю толок в общинном саду Лаагна в Ласнамяэ.

Толока призвана возвестить о приближении Дня полезных дел и призвать жителей Эстонии активно регистрироваться на толоки по всей Эстонии на сайте www.teemeara.ee. Единый День полезных дел состоится в эту субботу, 5 мая. На данный момент в базе данных зарегистрировано более 2000 толок и 20 000 участников.

Сегодня команда ”Сделаем!” вместе с активистами и волонтерами НКО ЛаснаИдея открывает неделю толок в общинном саду Лаагна в Ласнамяэ. Толока призвана возвестить о приближении Дня полезных дел и призвать жителей Эстонии активно регистрироваться на толоки по всей Эстонии на сайте www.teemeara.ee. Единый День полезных дел состоится в эту субботу, 5 мая. На данный момент в базе данных зарегистрировано более 2000 толок и 20 000 участников.

По словам руководителя Дня полезных дел ”Сделаем!”, председателя правления Фонда природы Эстонии Тармо Тюйра, предварительная толока — это символическое открытие сезона толок, которые пройдут в ближайшую субботу по всей стране. ”Весна наконец-то пришла в каждый уголок Эстонии — это подтверждает активная работа как организаторов, так и участников толок”, — сказал Тюйр. — ”Сейчас самое лучшее время для того, чтобы найти для себя подходящую толоку на сайте www.teemeara.ee/ru, чтобы продуктивно провести субботний день вместе с семьей и друзьями и таким образом сделать свой подарок всей Эстонии.

Толока ”Сделаем!” по разбивке общинного сада Лаагна в Ласнамяэ несет в себе важный посыл: если люди действительно хотят, они могут улучшить окружающую их жилую среду везде, и даже посреди каменных панельных домов может расцвести общинный сад. Сегодня на толоке будет привезена земля, будут подготовлены грядки и выполнены различные работы по благоустройству. Идея общинного сада Лаагна принадлежит НКО ЛаснаИдея (MTÜ Lasnaidee). Это действующая с 2015 года некоммерческая организация, которая объединяет вокруг себя жителей района, которые ценят свой край и желают внести свой вклад в качественное улучшение жилого пространства. Подробнее про сад Лаагна читайте здесь.

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День полезных дел ”Сделаем!” состоится уже в эту субботу, 5 мая. Все еще можно регистрировать свои полезные дела, или толоки, а также регистрироватсья на уже внесенные в каталог мероприятия. Регистрация открыта на сайте www.teemeara.ee до вечера пятницы. Карта толок по уездам (по состоянию на вечер вторника).

Темы-акценты этого года и льготные предложения

Каждый может предпринять в День полезных дел то, что считает нужным. Однако каждый год оргкомитет Дня полезных дел предлагает со своей стороны темы-акценты. Так, в этом году в фокусе ”Сделаем!” украшение уголков Эстонии цветами церковных приходов и призыв обогатить обеденный стол в день толоки блюдами национальной или региональной кухни. В данный момент примерно 600 организаторов толок планируют угостить участников своих мероприятий необычными кушаниями. Все организаторы толок, которые согласились поделиться планируемым рецептом на сайте, получат подарочную карточку на сумму 25 евро от Selver, подробнее в рубрике ”Национальная кухня” и по ссылке.

Интересные рецепты входят в электронный сборник,который находится по адресу.

Участники Дня полезных дел могут распечатать на сайте паспорт ”Сделаем!” — свидетельство об их доблестном вкладе в общее дело. Чтобы премировать участников и организаторов толок, многие партнеры Дня полезных дел предлагают льготные предложения. Среди них, например, и Elron, на линиях которого до 5 мая участники толок могут ездить за полцены.

Подробнее читайте по ссылке. Как и в предыдущие года, зарегистрированные в Кассе по безработице безработные могут получить компенсацию проезда на толоку и назад. Подробности в Кассе по безработице.

День полезных дел приурочен к 100-летию Эстонской Республики

Весна 2018 года овеяна в Эстонии торжеством по случаю 100-летнего юбилея Эстонской Республики и Года культурного наследия Европы, приглашая таким образом всех людей и организации сделать своим участием в толоках подарок Эстонии. День полезных дел ”Сделаем!” — это традиционное весеннее долгожданное событие для десятков тысяч жителей Эстонии, ведь в этот день люди объединяются, чтобы выполнить важную и нужную работу, помочь друг другу и вместе порадоваться результату. В 2017 году в 2130 толоках участвовало 52 650 человек, или 4% жителей Эстонии.

Организаторы Дня полезных дел ”Сделаем!”: Фонд природы Эстонии, Эстонское движение деревень Kodukant (”Родной край”) и образовавшаяся вокруг них сеть партнеров. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, оргкомитет программы EV100 при Госканцелярии, Министерство культуры, Selver, фонд Интеграции, Tamrex, Vizeum, Vivacolor, Bauhof, Omniva, Tele2, Nordic Hotel Forum, Dorpat и др.

Стартовые пакеты для толок помогли наполнить: Tamrex, фонд Целевой капитал гражданского общества, оргкомитет программы EV100 при Госканцелярии, Corny, Himalaya, Vivacolor, Bauhof, Salvest, Väike Väänik, Espak и Ecoprint. Доставку стартовых пакетов обеспечивает Omniva. Книга о цветах церковных уездов является подарком к 100-летнему дню рождения Эстонской Республики.

Организаторы Дня полезных дел ”Сделаем!”: Фонд природы Эстонии, Эстонское движение деревень Kodukant (”Родной край”) и образовавшаяся вокруг них сеть партнеров. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, оргкомитет программы EV100 при Госканцелярии, Министерство культуры, Selver, фонд Интеграции, Tamrex, Vizeum, Vivacolor, Bauhof, Omniva, Tele2, Nordic Hotel Forum, Dorpat и др.

Стартовые пакеты для толок помогли наполнить: Tamrex, фонд Целевой капитал гражданского общества, оргкомитет программы EV100 при Госканцелярии, Corny, Himalaya, Vivacolor, Bauhof, Salvest, Väike Väänik, Espak и Ecoprint. Доставку стартовых пакетов обеспечивает Omniva. Книга о цветах церковных уездов является подарком к 100-летнему дню рождения Эстонской Республики.

Нынешний год можно назвать особенным, поскольку помимо весеннего Дня полезных дел, который состоится 5 мая, в 150 странах 15 сентября состоится Всемирная уборка — часть программы празднования юбилея Эстонской Республики. Цель мероприятия — сделать подарок Эстонии и очистить леса страны от появившегося там мусора.

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