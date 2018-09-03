Органы не следят за действиями педофила Айбетова, который недавно вышел на свободу и вновь активизировался в соцсетях

Ранее жительница Таллинна Анна стала свидетельницей того, что Айбетов встречался с девочками 11-13 лет и покупал им шоколадки. На личной страничке Айбетова "ВКонтакте" можно найти много новых фото. Большинство из них — это его фотографии, но есть и фото девочек, явно несовершеннолетних.

На запрос Delfi относительно Артура Айбетова, в Министерстве юстиции были немногословны. Вопросы о том, когда он освободился, вышел ли условно-досрочно или отсидел полностью последний срок, ведомство оставило без ответа.

Впрочем, комментарий по поводу того, ведется ли за Айбетовым какое-либо наблюдение, например, в интернете — что он там делает и с кем общается, последовал короткий.

"В данном случае можем сказать, что он не находится под наблюдением", — сказала пресс-секретарь Минюста Леаника Либеон.

Ранее в полиции сказали, что информация о том, было ли подано заявление в полицию в отношении какого-либо лица, вне зависимости от характера заявления, полицией третьим лицам не выдается.