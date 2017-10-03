Организаторы скандальной продажи ценного участка в Виймси спонсору EKRE баллотируются в списке EKRE

Поддерживающий финансово EKRE Айвар Кокк в прошлом году приобрел у волости Виймси участок земли, находящийся в центре Виймси. Вокруг сделки разгорелся большой скандал. Организаторы продажи Мадис Сареток и Кристель Меннинг баллотируются сейчас в волостное собрание Виймси в составе списка партии EKRE.

Этой весной волостное предприятие Viimsi Haldus предъявило гражданский иск против бывшего руководителя фирмы Саретока и бывшего члена совета Меннинг, которые своей деятельностью, якобы, причинили предприятию большой ущерб, когда в январе 2016-го продали принадлежавшие Viimsi Haldus два гектара земли в центре Виймси.

Сареток и Меннинг заверяют, что ничего неправильного не сделали. Причиной ссоры был спор, была ли ипотека на 1,5 млн евро по данной недвижимости ”пустой” или нет.

Покупателем земли выступила принадлежавшая Айвару Кокку фирма A & K Holding OÜ. У участка земли быстро сменился собственник. Уже в апреле его продали Haabneeme Staadion OÜ. Эта фирма была учреждена предприятием A & K Holding всего за два дня до продажи участка.

Руководитель Haabneeme Staadion OÜ Хейно Рууль сказал, что в отношении данной недвижимости есть долгосрочные планы по развитию, но предложения о покупке тоже приветствуются. По некоторым данным, этот кусок земли предлагался на продажу по цене 130 евро за квадратный метр. Рууль не подтвердил и не опроверг информацию, что такое ценовое предложение имело место. При 130 евро за квадратный метр общая стоимость недвижимости составила бы 2.7 миллиона евро.

Рууль признал, что знает Кокка, но насколько хорошо, пояснить не захотел. Также не сказал ничего о том, как получили деньги на покупку недвижимости и какой была стоимость сделки.

Сейчас на данном участке земли пусто. Чтобы эта недвижимость была по-настоящему ценной, на ней должна быть возможность что-то построить. Между тем, утверждение детальной планировки требует согласия волости, а волость считает, что эту землю у нее украли.

17 марта этого года в отделении EKRE в Виймси прошло собрание, посвященное выборам нового руководства. Неожиданно для старых партийцев на собрание пришло несколько десятков молодых людей, которые все знали друг друга, но для жителей Виймси были чужими. Правление EKRE приняло их в члены округа Виймси лишь за день до этого. Новые члены голосовали как один за избрание новым руководителем отделения Михкеля Саретока, сына Мадиса Саретока. Оба Саретока вступили в EKRE всего за пару дней до этого.

В апреле стало известно, что первым номером в списке EKRE на местных выборах в Виймси будет популярный телеведущий Ханнес Вырно. EKRE занялась организацией в Виймси серьезной избирательной кампании.

Интересна активность EKRE в Виймси тем, что покупателем старого стадиона в Виймси является Айвар Кокк, один из главных спонсоров партии. До выборов в Рийгикогу в 2015 году, когда EKRE еще не была в парламенте, он пожертвовал партии в течение года 6000 евро. В период, когда бюджет EKRE из-за слабой поддержки государства был очень скудным, Кокк являлся одним из немногих предпринимателей, поддерживавших партию деньгами.

Ответит ли EKRE благодарностью за услугу и поможет ли в случае прихода к власти реализации планов развития стадиона новым собственником, как указывают анонимно волостные политики?

Вырно сказал по поводу скандала, связанного с Саретоком и Меннинг, что не желает осуждать людей, опираясь на слухи и чужие мнения. ”Если бы я знал, что баллотируюсь в одном списке с наказанными судом людьми или теми, ко находится под следствием, я понял бы ваш вопрос”, — отметил Вырно.

Волость Виймси обратилась в прошлом году в правоохранительные органы с сообщением о преступлении, совершенном Саретоком и Менниг, но уголовному производству ходу не дали. Прокуратура отметила, что волость при желании может подать гражданский иск, что та и сделала.

В случае своего избрания Вырно не желает оказывать кому-то персональные услуги. Никаких личных детальных планировок, продвижения которых он мог бы хотеть, у него нет. В тоже время, у него есть идея построить в Виймси гимназию для мальчиков.

Продажу старого стадиона в прошлом году очень резко критиковала фракция Партии реформ в волостном собрании, а в частности — Мярт Воглайд. ”Мадис Сареток, Кристель Меннинг, Аарне Йыгимаа и Айвар Оса не должны ничего делать, кроме как наслаждаться активностью Ханнеса Вырсо на заднем плане. Об их делах в волости Виймси несложно найти информацию с помощью Google. Изменились ли их стиль и цели? Я не верю в это”, — прокомментировал Воглайд.

Одновременно с избирательной кампанией продолжается судебное производство в отношении Саретока и Меннинг. Член правления Viimsi Haldus Пеэтер Сольман отметил, что судебное производство находится на стадии предварительного производства. Для обеспечения иска суд установил на участки недвижимости ответчика судебные ипотеки. Время предварительного заседания суда еще не назначено.