Организаторы праздника песни и танца призывают всех поднять эстонские флаги

На предстоящих выходных для празднования XII Молодежного праздника песни и танца творческие руководители и организаторы праздника призывают всех жителей Эстонии поднять наш национальный флаг, для того чтобы радость праздника вошла в каждый дом Эстонии, говорится в пресс-релизе XII Молодежного праздника песни и танца.

Старания тысяч певцов, танцоров и музыкантов в эти субботу и воскресенье превратятся в общую радость и воодушевление с публикой, которые от сцены Певческого поля и стадиона ”Калев” распространятся в десятки тысяч домов.

”В Эстонии мало семей, которых эти два дня не затронут. Праздник песни и танца — это что-то полностью эстонское и наше, значимость которого можно было бы показать общим и красивым способом, украсив свои дома национальными флагами”, — сказал один из авторов идеи XII Молодежного праздника песни и танца, композитор и дирижер Расмус Пуур.

Идея призвать людей вывесить национальные флаги в эти два праздничных дня возникла у команды организаторов праздника песни и танца. ”Несмотря на то, что праздник песни и танца проходит в Таллинне, он все-таки является частью каждой деревни, поселка и города, откуда приезжают тысячи участников праздника. Мы наряжаем себя на праздник в национальные наряды, и также мы могли бы украсить свои дома сине-черно-белыми флагами, чтобы летнее событие добралось действительно в каждый уголок Эстонии”, — призывает Пуур. Творческие руководители и организаторы праздника песни и танца надеются, что поднятие флагов во время самого большого эстонского праздника может стать красивой традицией, которая сохранилась бы и на следующих праздниках песни и танца.

По Закону об эстонском флаге у каждого есть право поднимать и использовать флаг Эстонии. Флаг Эстонии поднимается с восходом солнца не позднее чем в 8:00 утра и спускается на закате, но не позднее 22:00 часов вечера. Флаг вывешивается на здание или на крышу здания или поднимается на флагштоке.