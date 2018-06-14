Организаторы акции ”Сделаем!” призывают жителей Эстонии отмечать места скопления мусора на карте

”Отметить мусор на карте очень просто: это может сделать каждый, у кого есть смартфон и выход в интернет, — объяснил технический руководитель акции ”Сделаем!” и руководитель цифровых каналов Luminor Маргус Симсон. — Для этого необходимо скачать из Google Play или App Store мобильное приложение под названием World Cleanup, зарегистрироваться в качестве пользователя и добавить точку на карте. При необходимости ее можно стереть в течение 24 часов”.

”И охрана окружающей среды, и сфера ИТ — это направления, которые очень развиты в Эстонии, поэтому я уверен, что картирование мусора может позволить нам выделиться на фоне других стран, — сказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. — Представители квартала Ülemiste City, в котором располагается офис команды ”Сделаем!”, готовы в этом поучаствовать”.

Для того, чтобы мотивировать жителей Эстонии еще активнее принимать участие в картировании, команда Всемирной акции по уборке объявила конкурс, который завершится 1 июля. Имена тех, кто отметит больше всего точек скопления мусора на территории Эстонии, опубликуют на странице World Cleanup Day в начале июля и вручат им тематические призы.

В соревновании можно принять участие как в одиночку, так и командой. Название своей команды необходимо ввести в пустую графу через #. Представители Ülemiste City и партнер акции ”Сделаем!” банк Luminor уже сформировали свои команды и призывают другие организации тоже принять участие.