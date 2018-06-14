Организаторы акции ”Сделаем!” призывают жителей Эстонии отмечать места скопления мусора на карте

На прошедшем в квартале Ülemiste City мероприятии члены команды Всемирной акции по уборке ”Сделаем!” представили приложение World Cleanup, с помощью которого можно картировать места скопления мусора по всему миру. Организаторы ”Сделаем!” призывают жителей Эстонии им воспользоваться, сказано в пресс-релизе.
”До момента проведения Всемирной уборки осталось 94 дня, и в это время у жителей Эстонии будет возможность отметить на карте нелегальные свалки, причем не только в Эстонии, но и по всему миру, — рассказала руководитель всемирной акции ”Сделаем” Эва Трууверк. — Эта предварительная работа крайне необходима, поскольку приложение позволяет организаторам точнее определить места скопления мусора и оценить его объем, а значит, лучше спланировать всемирную акцию по уборке, которая пройдет 15 сентября”.