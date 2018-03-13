Организаторы акции ”Налоги — в Латвию!” пожертвовали онкобольным 800 евро

Участники акции ”Налоги — в Латвию!”, которые 24 февраля демонстративно отправились за алкоголем в Латвию, пожертвовали Фонду помощи больным раком Kingitud elu (”Подаренная жизнь”) 800 евро. Деньги были выручены с продажи памятных значков во время мероприятия.

”Поскольку мероприятие проводилось на базе гражданской инициативы и мы не хотели сотрудничать с какими бы то ни было политическими силами, то есть хотели остаться полностью аполитичными, то, конечно, у нас не было и финансирования”, — сообщили организаторы акции.

”Половина суммы от продажи значков пошла на покрытие наших расходов. Некоторые люди жертвовали просто так, говоря, что пробуждением народа мы делаем благое дело. Так мы решили направить оставшуюся после покрытия расходов сумму на благотворительность”.