28.09.2018, 11:28

Организатор школьного питания приглашает попробовать школьные блюда


rus.delfi.ee
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Организатор школьного питания приглашает попробовать школьные блюда
Foto: Raivo Tasso

В первую неделю октября бренд школьного питания Daily открывает двери около 50 школьных столовых и приглашает всех родителей и прочих желающих попробовать обед, предоставляемый за деньги, сдаваемые за питание.

Организатор школьного питания хотел бы дать родителям возможность, в рамках Недели открытых школьных столовых, увидеть и продегустировать тот рацион, который предлагается детям ежедневно, а также узнать, как вообще организованы школьные обеды. Помимо ознакомления со школьным питанием, это хорошая возможность выгодно подкрепиться полноценным обедом среди рабочего дня.

”Страшилки о школьном питании, которое вредно для здоровья, несъедобно и не насыщает, разумеется, безосновательны. С одной стороны, эта сфера регулируется требованиями, установленными на государственном уровне, которые диктуют энергетическую ценность и питательность питания, предлагаемого детям, а также порядок организации питания. Также эта сфера поддерживается и собственными стандартами организатора питания, установленными в отношении меню. Кроме того, как дети, так и их родители стали более информированными, и на основании отзывов, получаемых от них, постоянно совершенствуются и обеденные меню. В результате получается вкусное и высокопитательное школьное питание”, — пояснила Тийу Эндриксон, директор по продажам и маркетингу акционерного общества Baltic Restaurants Estonia AS, предлагающего школьное питание под торговой маркой Daily.

В рамках Недели открытых школьных столовых, посетителям будет предлагаться точно такое же питание, каким ежедневно кормят и школьников Эстонии.

”В наших меню нет обедов, изготовляемых с помощью пищевых добавок, содержащих усилители вкуса, а также концентратов бульонов, супов или соусов. Также в меню нет места полуфабрикатам — почетное место в нем занимают приготовляемые из чистого мяса мясные блюда и рагу, супы, рулеты ”пиккпойс” и макароны с мясным фаршем. Также в меню представлены и рыбные блюда. Блюда же, содержащие картофель, уже который год приготовляются из натуральных клубней, не обработанных сульфидами.
При выборе сырья мы отдаем предпочтение отечественным корнеплодам и овощам, молочным продуктам и яйцам”, — представил принципы создания школьного меню организатор питания.

Неделя открытых школьных столовых будет проходить с 1 по 5 октября, в период с 13:00 до 14:00, в школьных столовых Daily по всей Эстонии. Приглашаются как родители детей, учащихся в школах, где организовано питание под торговой маркой Daily, так и все прочие желающие.

Ближайшую к вам школьную столовую можно найти здесь.

Оплатить обед можно на месте, в соответствии с действующей в школе дневной ставкой платы за питание.

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