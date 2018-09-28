Организатор школьного питания приглашает попробовать школьные блюда

Организатор школьного питания хотел бы дать родителям возможность, в рамках Недели открытых школьных столовых, увидеть и продегустировать тот рацион, который предлагается детям ежедневно, а также узнать, как вообще организованы школьные обеды. Помимо ознакомления со школьным питанием, это хорошая возможность выгодно подкрепиться полноценным обедом среди рабочего дня.

”Страшилки о школьном питании, которое вредно для здоровья, несъедобно и не насыщает, разумеется, безосновательны. С одной стороны, эта сфера регулируется требованиями, установленными на государственном уровне, которые диктуют энергетическую ценность и питательность питания, предлагаемого детям, а также порядок организации питания. Также эта сфера поддерживается и собственными стандартами организатора питания, установленными в отношении меню. Кроме того, как дети, так и их родители стали более информированными, и на основании отзывов, получаемых от них, постоянно совершенствуются и обеденные меню. В результате получается вкусное и высокопитательное школьное питание”, — пояснила Тийу Эндриксон, директор по продажам и маркетингу акционерного общества Baltic Restaurants Estonia AS, предлагающего школьное питание под торговой маркой Daily.

В рамках Недели открытых школьных столовых, посетителям будет предлагаться точно такое же питание, каким ежедневно кормят и школьников Эстонии.