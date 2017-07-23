Организатор Русского бала в Тарту вступила в Партию реформ

Председатель оргкомитета Русского бала в Тарту и экс-председатель Тартуского административного суда Тамара Христофорова присоединилась к Партии реформ и не исключила своего участия в местных выборах в Тарту в октябре 2017 года.

Согласно данным Коммерческого регистра, Христофорова стала членом Партии реформ 20 июля 2017 года, сообщает rus.err.ee.

"Я довольна тем, как работает мэр Тарту, довольна работой самоуправления. Очень хорошо идет работа с жителями: поддержка молодежи, пенсионеров, запуск культурных, спортивных и социальных программ. Думаю, большинство жителей довольно работой самоуправления, которое возглавляет именно Партия реформ", — так в интервью "АК" Христофорова объяснила вступление в Партию реформ.

Тамара Христофорова известна широкой общественности как организатор Русского бала в Тарту. В 2011 году она стала лауреатом "Русской премии" в области культуры за возрождение и успешное продолжение традиции русских балов в Тарту.