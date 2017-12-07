Организатор пикета у посольства РФ: Путин — дьявол, и Украина нуждается в нас

Член волостного собрания Виймси (Свободная партия) Антс Эрм рассуждает на страницах Eesti Päevaleht о пикете, который пройдет сегодня у посольства РФ в Таллинне и одним из идейных вдохновителей которого он является.

Митингующие соберутся, чтобы вспомнить украинские события и потребовать вывода российских войск из Украины.

”У нас часто спрашивают, почему вы здесь стоите, ведь это ничего не изменит. Никто из нас не настолько наивен, чтобы полагать, что мы свергнем Путина! Этого мы сделать не можем, но мы смогли морально поддержать тех, кто находится в состоянии реальной войны с путинской Россией”, — пишет Эрм.

”Таких, как мы, тысячи в сотнях городов во многих странах. Мы реально дали понять украинцам и всему миру, что украинцы не одиноки в своей борьбе. Мы дали им понять, что мы вместе с ними ведем борьбу против агрессора, что мы вместе с ними в тот момент, когда их сыновья и отцы, матери и дочери, защищая отечество, стоят перед лицом смерти”.

”"Путин — это дьявол (Putin is evil)" — гласит один из наших плакатов. Виноват ли Путин? Конечно, виноват, но, конечно, не он один. Ни одному психопату — ни в России, ни где бы то ни было — не удавалось удерживаться у власти в одиночку. Всегда есть лакеи, которые получают от этого выгоду”, — рассуждает Эрм.

”К сожалению, в идола верит большинство русских, и не только в России”, — сокрушается активист.