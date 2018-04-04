Организации национальных меньшинств Эстонии ЕМА исполняется 18 лет

В среду, 4 апреля, исполняется 18 лет со дня основания зонтичной организации национальных меньшинств Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon (ЕМА), сообщается в пресс-релизе.

Сегодня членами ЕМА являются национально-культурные общества, молодежные объединения, воскресные школы национальных меньшинств, частная школа по интересам. Под своим крылом ЕМА объединяет более 30 различных организаци.

С момента основания ЕМА реализует различные проекты в таких областях как культура, спорт, образование, интеграция, молодежная и социальная работа. Объединение проводит фестивали, выставки, лагеря, круглые столы, лекции, семинары, экскурсии, театральные представления, концерты, встречи с различными деятелями. ЕМА работает сегодня не только с организациями на территории Эстонии, но и многими организациями за рубежом, в том числе организациями эстонской диаспоры в России, в Грузии и т.д.

ЕМА является членом круглого стола национальных меньшинств при министре культуры Эстонии, членом Союза некоммерческих объединений и фондов Эстонии.