04.04.2018, 10:10

Организации национальных меньшинств Эстонии ЕМА исполняется 18 лет

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rus.delfi.ee
EST 1
Vaikne blond neiu.
Foto: Hendrik Osula

В среду, 4 апреля, исполняется 18 лет со дня основания зонтичной организации национальных меньшинств Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon (ЕМА), сообщается в пресс-релизе.

Сегодня членами ЕМА являются национально-культурные общества, молодежные объединения, воскресные школы национальных меньшинств, частная школа по интересам. Под своим крылом ЕМА объединяет более 30 различных организаци.

С момента основания ЕМА реализует различные проекты в таких областях как культура, спорт, образование, интеграция, молодежная и социальная работа. Объединение проводит фестивали, выставки, лагеря, круглые столы, лекции, семинары, экскурсии, театральные представления, концерты, встречи с различными деятелями. ЕМА работает сегодня не только с организациями на территории Эстонии, но и многими организациями за рубежом, в том числе организациями эстонской диаспоры в России, в Грузии и т.д.

ЕМА является членом круглого стола национальных меньшинств при министре культуры Эстонии, членом Союза некоммерческих объединений и фондов Эстонии.

"На сегодняшний день, многие начатые нашей организацией инициативы стали традиционными мероприятиями”, — говорит член правления ЕМА доктор философии Александр Аполински.

Основными партнерами ЕМА являются министерство культуры Эстонии, Фонд интеграции, Министерство образования и науки. Также ЕМА сотрудничает с организациями частного и третьего сектора как в Эстонии, так и за рубежом.

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