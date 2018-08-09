09.08.2018, 14:50

Опытный специалист раскритиковал правила техосмотра: если их выполнять, автомобили будут опасными!

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rus.delfi.ee
EST 1
Опытный специалист раскритиковал правила техосмотра: если их выполнять, автомобили будут опасными!
фото иллюстративноеKarin Kaljuläte

Техосмотрщик с большим стажем работы поведал, что из-за странных правил на дорогу могут попасть потенциально опасные автомобили.

Машины, колесящие по дорогам Эстонии, должны быть в техническом порядке, дабы не подвергать опасности ничью жизнь. Их проверяют в пунктах техосмотра, расположенных по всей стране. И они должны соблюдать требования, выдвинутые Департаментом шоссейных дорог. Однако, по словам специалистов, эти правила не способствуют исправности автомобиля: некоторые из них — чересчур строгие, другие же — крайне поверхностные.

Последнее новшество — с июля в техосмотрах должны быть камеры. Происходящее записывается в двух местах с высоты трех метров. Все это — чтобы Департамент шоссейных дорог мог проверить, как выполняются выдвинутые им требования.

По словам сотрудника технического отдела Департамента шоссейных дорог Райта Парве, это — усиление мер надзора с целью снижения риска коррупции. ”Не могу скрывать, что с не придерживающихся правил техосмотрщиками и ранее были проблемы”, — признал он.

Владелец пункта технического осмотра Maitene Майт Миллерт с данными утверждениями не согласен: Средний возраст осмотрщиков должен быть 58 лет, потому у большинства из них — очень большой рабочий стаж, они — специалисты с опытом, у которых хороший нюх, они способны честно оценить состояние авто”, — считает Миллерт.

”Поскольку понимание госчиновников о технической безопасности автомобиля отличается в значительной степени от понимания техосмотрщиков, то до установки камер все техосмотрщики игнорировали некоторые правила”, — поведал специалист с 23-летним опытом.

Но, по его словам, это не означает, что осмотрщики делали свою работу ”лишь бы было” и выпускали бы на дороги опасные автомобили. Совсем наоборот: некоторые требования — настолько скромные, что если их соблюдать, автомобиль будет к езде непригодным. ”Было много случаев, когда я признаю машину несоответствующей правилам ввиду опасной ошибки, а в приложении от министерства она — малоопасна. Но, по словам специалистов из департамента, эти правила следует выполнять”, — посетовал Миллерт.

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