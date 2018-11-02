02.11.2018, 18:54

Опытный доктор: сегодня проблема в том, что семейные врачи точно не знают, что происходит в EMO, и наоборот

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rus.delfi.ee
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Опытный доктор: сегодня проблема в том, что семейные врачи точно не знают, что происходит в EMO, и наоборот
Ekspress Meedia/ITK

Арго Лятт выделяется среди коллег: он работает в Рапла семейным врачом и раз в неделю врачом в центре экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы.

"По всей Эстонии есть такие еще, в общей сложности, может быть, десяток, кто осмеливается таким образом сочетать работу семейного врача и в экстренной медицине", — сказал он изданию Ида-Таллиннской центральной больницы ITK Sõnumid.

На самом деле, это ведь не вопрос смелости, потому что бояться нечего, говорит Лятт. "Пациенты ведь те же — в EMO ходит много тех, кто должен был бы пойти на прием к семейному врачу, правда, иногда они также в тяжелом состоянии и нуждаются в госпитализации".

В EMO, по словам Лятта, можно увидеть пациентов от А до Я, и это отличная возможность для самосовершенствования "Резидентура семейного врача — три года, длительность цикла кардиологии — один месяц. За это время невозможно узнать всю кардиологию, видишь только чуточку в замочную скважину и должен с этими знаниями идти в реальность. Этого, очевидно, мало, а в EMO я могу потихоньку заполнить эти пробелы в знаниях. Я видел в этот момент, что для того, чтобы как можно лучше самосовершенствоваться и больше учиться, нужно работать в EMO, где можно увидеть больше людей со сложными заболеваниями. Это дает мне больше компетентности, чтобы справляться в повседневной работе", — объясняет Лятт. "Чем больше пациентов я вижу, тем больше опыта и позже компетентности. Таким образом, причина работы в EMO — эгоистическая личная выгода", — смеется он.

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На этой неделе опубликовали свежий аудит Госконтроля, где сказано, что из обратившихся в EMO 57% на самом деле не нуждались в быстрой экстренной помощи. Половине обратившихся в EMO на самом деле мог бы помочь семейный врач — семь лет назад эта доля была 39%. Таким образом, проблема усугубляется. Из обратившихся в EMO с менее серьезными жалобами 32% объяснили, что не получили у семейного врача помощи достаточно быстро.

Арго Лятт приводит в своем интервью интересный аспект, который касается как перегорания, так и осведомленности о работе других. "Если ты теряешь над собой контроль, то ты сгораешь ярким пламенем. Это как инь и ян — однажды хорошая вещь превращается в ее собственную противоположность. Нужно сохранять гармонию", — знает Лятт и призывает семейных врачей: "Приходите работать в EMO! Сегодня проблема в том, что EMO и семейные врачи больше не знают, что именно происходит у другого, их нужно приблизить друг к другу".

Он говорит в завершение: "Каждый день нужно учиться, в EMO ежедневно видишь что-то, чего раньше не видел. Это как игра стекляшек, смотришь на нее в калейдоскоп и двух одинаковых узоров нет".

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