Опытный доктор: сегодня проблема в том, что семейные врачи точно не знают, что происходит в EMO, и наоборот

"По всей Эстонии есть такие еще, в общей сложности, может быть, десяток, кто осмеливается таким образом сочетать работу семейного врача и в экстренной медицине", — сказал он изданию Ида-Таллиннской центральной больницы ITK Sõnumid.

На самом деле, это ведь не вопрос смелости, потому что бояться нечего, говорит Лятт. "Пациенты ведь те же — в EMO ходит много тех, кто должен был бы пойти на прием к семейному врачу, правда, иногда они также в тяжелом состоянии и нуждаются в госпитализации".

В EMO, по словам Лятта, можно увидеть пациентов от А до Я, и это отличная возможность для самосовершенствования "Резидентура семейного врача — три года, длительность цикла кардиологии — один месяц. За это время невозможно узнать всю кардиологию, видишь только чуточку в замочную скважину и должен с этими знаниями идти в реальность. Этого, очевидно, мало, а в EMO я могу потихоньку заполнить эти пробелы в знаниях. Я видел в этот момент, что для того, чтобы как можно лучше самосовершенствоваться и больше учиться, нужно работать в EMO, где можно увидеть больше людей со сложными заболеваниями. Это дает мне больше компетентности, чтобы справляться в повседневной работе", — объясняет Лятт. "Чем больше пациентов я вижу, тем больше опыта и позже компетентности. Таким образом, причина работы в EMO — эгоистическая личная выгода", — смеется он.