Опыт Эстонии заинтересовал далекую Уганду

В воскресенье, 27 августа, в Таллинн прибыла делегация Министерства общественных услуг Уганды. Ее визит в Эстонию продлится до 3 сентября. Во вторник в 10 утра гости встретятся с возглавляющим Таллинскую городскую управу Таави Аасом и городским секретарем Тоомасом Сеппом, значится в пресс-релизе.

Угандийские гости посетят также инфозал городской и инфозалы Ныммеской и Мустамяэской районных управ, а также муниципальной полиции, таллинский инфозал Департамента полиции и погранохраны, побывают в Рапласком уезде и Кехтнаской волостной управе, нанесут визит в Министерство иностранных дел Эстонии, ознакомятся с работой дигитальных инфосистем.

Визит делегации Уганды проходит в рамках проекта сотрудничества "Создание и повышение эффективности центров обслуживания местных самоуправлений Уганды на примере Таллинна". Полученный опыт намечается распространить на всю систему обслуживания населения государственными и муниципальными учреждениями в Уганде. Поскольку близкий к нынешнему проект был реализован весьма успешно, угандийские партнеры попросили о продолжении и развитии сотрудничества. МИД Эстонии пошел им навстречу и открыл финансирование нового проекта.

Непосредственная цель нынешнего проекта — создание по примеру Таллинна центров обслуживания хотя бы в восьми самоуправлениях Уганды. В рамках проводимой там административной реформы планируется создание шести региональных государственных центров обслуживания, что требует предварительного тестирования для определения пригодности используемой в Таллинне модели на другом уровне. В рамках проекта состоятся две учебные поездки делегации Уганды в Таллинн и шесть занятий, которые проведут эксперты из Таллинна в Уганде. Проект должен завершиться к августу 2018 года.