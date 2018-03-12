Опровержение мэрии Маарду: вывоз мусора в городе осуществляется своевременно

С 1 марта 2018 года на территории города Маарду изменился оператор вывоза мусора, о чем заблаговременно были оповещены все жители города. В декабре 2017 года мэрия провела семинар для маардуских квартирных товариществ, на котором все присутствующие были проинформированы о смене оператора вывоза мусора и о необходимости заключения новых договоров с обслуживающей фирмой.

В январе 2018 года в городской газете ”Маардуская панорама”, поступающей в каждый почтовый ящик Маарду, была опубликована информация на русском и эстонском языке о смене оператора, где также были приведены новые расценки на вывоз мусора. В январе исчерпывающая информация о грядущих изменениях была опубликована на сайте мэрии на главной странице в рубрике ”Актуально” на русском и эстонском языке.

Все владельцы частных домов, председатели каждого квартирного товарищества и фирмы, обслуживающие дома, в которых не создано товарищество, а также действующие в Маарду торговые точки, кафе и рестораны получили в январе от новой фирмы-оператора в письменном виде уведомления о новых ценах и необходимости заключения новых договоров на вывоз мусора. Таким образом, жители города получили полную и достоверную информацию о изменениях в сфере вывоза мусора из разных источников, на разных языках и заблаговременно.

С одной стороны, любое изменение привычной рутины всегда требует некоторое время на привыкание и регулирование технических моментов. Вопрос с вывозом мусора в Маарду решаем легко путем определения на практике потребности каждого дома в емкостях мусорных контейнеров или же частоты их вывоза. Каждому квартирному товариществу следует в индивидуальном порядке откорректировать свои договора с фирмой-оператором и внести в них необходимые изменения.

С другой стороны, хочется призвать всех жителей многоквартирных домов Маарду к более ответственному отношению к вопросам утилизации бытового и крупногабаритного мусора. Важно помнить, что вывоз чистых бумажных отходов производится бесплатно. Не нужно платить также и за вывоз крупногабаритного мусора, если он не является строительным. Для сбора крупногабаритного мусора в Маарду предусмотрены специальные места (тн ”зеленые домики”), которых в городе около 40. Все графики вывоза мусора можно уточнить у председателей своих квартирных товарищества или управляющей вашим домом фирмой. Им же следует и сообщить о том, что имеющиеся контейнеры и частота их вывоза не достаточны для вашего дома и договор с фирмой-оператором необходимо изменить.

Внешний облик наших дворов во многом зависит от каждого из нас.

В случае возникновения любых вопросов, связанных с вывозом мусора, можно обратиться за консультацией в мэрию по телефону 6060724.