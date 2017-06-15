Опрос: Таави Аас — самый популярный кандидат в мэры Таллинна

Самым популярным кандидатом на пост мэра Таллинна является первый номер Центристской партии на предстоящих муниципальных выборах в столичное городское собрание Таави Аас, свидетельствуют результаты общественного мнения, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу новостной редакции ERR.

Об этом в четверг, 15 июня, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что респондентам предлагалось выбрать из шести кандидатов, также можно было предложить иную кандидатуру или сообщить об отсутствии предпочтений, передает rus.err.ee.

Согласно опросу, самым популярным кандидатом в мэры Таллинна стал Таави Аас, которого на посту градоначальника хотели бы видеть 30 процентов респондентов.

На предыдущих муниципальных выборах Аас получил всего 227 голосов. Его нынешнюю популярность эксперты объясняют тем, что с сентября 2015 года он является исполняющим обязанности мэра Таллинна, а также является основным спикером от лица горуправления в СМИ.

Таави Аас: я благодарен за доверие

Кандидат на пост мэра Таллинна Таави Аас выразил благодарность столичным жителям и пообещал сделать все возможное, чтобы оправдать и не потерять оказанное ему доверие. Согласно результатам опубликованного сегодня социологического опроса, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу ERR, 30% избирателей видят следующим мэром Таллинна центриста Таави Ааса.

”Столь высокая поддержка со стороны горожан стала для меня сюрпризом, но я постараюсь выложиться на 100%, чтобы не подвести жителей Таллинна и оправдать их доверие, а также завоевать сердца тех, кто сегодня меня еще не поддерживает”, — сказал исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас.

”Поддержка в 30 процентов — это не моя личная заслуга, это результат работы всей моей команды, члены которой являются профессионалами в своей области. Я рад, что таллиннцам пришелся по душе наш подход: мы спокойно и целенаправленно идем к своей цели — продолжить развитие нашего города, тогда как другие обещают все разрушить, ликвидировать и остановить развитие”, — отметил Таави Аас.

”Для меня примером для подражания всегда был и будет Яан Поска, который управляя городом руководствовался дипломатическим подходом, желая объединить проживающие здесь общины. Этот тот принцип, который должен применятся сегодня”, — сказал Аас.