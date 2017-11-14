Опрос: среди секретов конторских служащих в Эстонии — кража туалетной бумаги, секс в офисе

Портал объявлений о работе CV.ee на прошлой неделе начал опрос, пытаясь разоблачить секреты конторских работников Эстонии.

Например, выяснилось, что почти в 7% эстонских офисов ежедневно или очень часто берут на работу какое-то домашнее животное. В 15% учреждений не хотят видеть детей на рабочем месте, но почти в 30% малыши зачастую бродят по рабочим помещениям, передает rus.err.ee.

6% опрошенных признались, что брали продукты питания своих коллег из общего холодильника. Алкоголь на работе употребляет одна треть конторских работников, принявших участие в опросе, причем 18,6% — в рабочее время.

16% рылись в ящиках коллег, 29% уносили что-то с работы домой — шариковые ручки, бумагу для заметок и 1% даже туалетную бумагу. Уносили имущество фирмы 28% респондентов: 16% брали конторские принадлежности, 12,6% — еще что-то, например еду с работы, фирменные подарки, 1% — туалетную бумагу, 7 человек брали наличные, 46% никогда ничего не крали с работы.

4,1% занимаются в офисе сексом со своими коллегами, а 3,2% — со своими спутниками жизни.

Осознанно бездельничали 52% респондентов, отрицательно ответили 23%.

44,6% нарушают правила безопасности труда, при этом 3,9% — осознанно и ежедневно.