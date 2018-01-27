Опрос: рейтинг правительства упал до минимума с 2013 года

Совокупная поддержка входящих в правительство политических партий снизилась в январе до 36%, что является самым низким показателем с лета 2013 года, сообщаеь rus.err.ee.

Согласно опросу, популярность оппозиционной Партии реформ составляет 34,2%, рейтинг Консервативной народной партии вырос до 18,4%, а Свободная партия балансирует на грани пятипроцентного барьера с рейтингом в 5,4%.

В правительстве наиболее популярной остается Центристская партия (20,5%). Рейтинг социал-демократов составляет 11%, а Союза отечества и Res Publica (IRL) — лишь 4,5%, как и у не представленной в парламенте Партии зеленых.

В декабре данные Emor показывали следующие рейтинги: Партия реформ более 27%, Центристская партия 21,5%, EKRE 17%, соцдемы 15%, IRL 8% и Свободная партия — менее 6%.

Таким образом, в январе совокупная поддержка правительственной коалиции снизилась с 46 до 36%.