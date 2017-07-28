Опрос: популярность Партии реформ растет, пятипроцентный порог преодолевают и "зеленые"

В июле единоличное лидерство в рейтинге популярности политических сил захватила Партия реформ, а партия "Зеленые Эстонии", если бы выборы состоялись в этом месяце, сумела бы преодолеть пятипроцентный барьер, сообщает rus.err.ee.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фирмой Kantar Emor по заказу Балтийской службы новостей и издания Postimees, сообщает в пятницу, 28 июля, портал новостей вещания ERR.ee.

По сравнению с июнем рейтинг реформистов вырос с 25 до 26 процентов, а популярность Центристской партии сократилась с 25 до 23 процентов. На третьем месте осталась EKRE, которую по-прежнему поддерживают 16 процентов избирателей.

За Социал-демократическую партию в июле готовы были проголосовать 15% избирателей — на 1% больше, чем в июне.