Опрос: поддержка центристов и реформистов продолжает расти, рейтинг соцдемов снизился

Так, если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, за Центристскую партию были бы готовы проголосовать 30% респондентов (рост на 2% с сентября), а за Партию реформ — 28% (+1%), передает rus.err.ee.

На третьем месте прочно обосновалась Консервативная народная партия (EKRE), которую, как и в сентябре, готовы поддержать 17% определившихся с выбором избирателей, рейтинг Социал-демократической партии снизился на два процентных пункта до 12%, а Isamaa смогла в октябре преодолеть избирательный порог, пользуясь поддержкой 5% избирателей.

Смена председателя контролирующей сейчас 8 мест в Рийгикогу Свободной партии не повлияла на ее рейтинг, сохранившийся на уровне 2%, такой же поддержкой пользуются и "Зеленые Эстонии".