18.10.2018, 12:45

Опрос: поддержка центристов и реформистов продолжает расти, рейтинг соцдемов снизился

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ГРАФИК
rus.delfi.ee
EST
Опрос: поддержка центристов и реформистов продолжает расти, рейтинг соцдемов снизился
Ekspress Meedia

В октябре выросла поддержка конкурирующих за победу на следующих парламентских выборах Центристской партии и Партии реформ, а также партии Isamaa (Отечество), в то время как рейтинг остальных политических партий остался без изменений или снизился — такие данные приводятся в опубликованном 18 октября опросе общественного мнения, проведенном социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR.

Так, если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, за Центристскую партию были бы готовы проголосовать 30% респондентов (рост на 2% с сентября), а за Партию реформ — 28% (+1%), передает rus.err.ee.

На третьем месте прочно обосновалась Консервативная народная партия (EKRE), которую, как и в сентябре, готовы поддержать 17% определившихся с выбором избирателей, рейтинг Социал-демократической партии снизился на два процентных пункта до 12%, а Isamaa смогла в октябре преодолеть избирательный порог, пользуясь поддержкой 5% избирателей.

Смена председателя контролирующей сейчас 8 мест в Рийгикогу Свободной партии не повлияла на ее рейтинг, сохранившийся на уровне 2%, такой же поддержкой пользуются и "Зеленые Эстонии".

Суммарная поддержка партий правящей коалиции (центристы, соцдемы и Isamaa) составила в октябре 47%, как и совокупный рейтинг трех оппозиционных партий (реформисты, EKRE и свободники), при этом доля не определившихся с выбором избирателей достигла в этом месяца 39%, продолжая расти с 33% в августе и 35% в сентябре.

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