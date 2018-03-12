Опрос населения: нужен ли рынок в районе Ласнамяэ?

Управа Ласнамяэ организовала среди жителей района опрос ”Нужен ли рынок в районе Ласнамяэ?”. По итогам опроса можно будет сделать выводы, почему действующий рынок не пользуется популярностью, и что жители Ласнамяэ ожидают от местного рынка, сообщает управа.

Нынешний рынок не функционирует должным образом. По словам старейшины района Марии Юферевой, торговая площадь на улице Пунане большую часть времени простаивает пустой. Однако периодически возникающие мини рынки вблизи торговых центров пользуются спросом у жителей.

”В рамках организованного опроса ожидаем получить мнение от жителей, влияет ли растущее число супермаркетов на необходимость в рынке в районе Ласнамяэ. Пустующая торговая площадь не всегда означает нелюбовь жителей к рыночной форме торговли, а проблема может крыться в неудобном расположении, скромном выборе товаров, высоких ценах или других причинах, что и должен помочь выявить проводимый опрос”, — отметила Юферева.

Принять участие в данном опросе можно на странице управы в Facebook, заполнить форму в скором номере мартовской газеты Ласнамяэ или перейти по ссылке www.connect.ee/uuring/396652922/.

Ответы принимаются до 6 апреля.