Опрос: количество людей, которые хотят видеть премьер-министром Каю Каллас, уменьшается

Таким образом, количество считающих Каллас самым подходящим премьер-министром людей в последний месяц уменьшилось, несмотря на высокие ожидания по отношению к ней и сопровождавшее ее до и после недавнего конгресса Партии реформ внимание.

"Ожидания граждан относительно личности будущего премьер-министра более-менее соответствуют рейтингу популярности партий, — сказал руководитель исследований Turu-uuringute AS Юхан Кивиряхк. — В мартовском опросе Партия реформ по-прежнему была партией с самой большой поддержкой с 33%, Центристскую партию поддерживали 26% и EKRE — 14% избирателей. В сравнении премьер-министров разница все-таки меньше: Каю Каллас хотели бы видеть премьер-министром 24%, Юри Ратаса — 22% и Марта Хельме — 10% граждан избирательного возраста".

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За Хельме царит довольно печальная ситуация, где самая большая поддержка — 5% руководителя Свободной партии Артура Тальвика. Председателя СДП Евгения Осиновского считают самым подходящим премьер-министром 4%, а руководителя IRL Хелира-Влдора Сеэдера — всего 1% опрошенных избирательного возраста.

Если посмотреть предпочтения в разрезе сторонников разных партий, то более 60% избирателей Партии реформ, Центристской партии и EKRE хотят видеть премьер-министром именно председателя этой партии. Одновременно стоит отметить, что хотя 62% сторонников Партии реформ предпочитают Каю Каллас, 12% из них называют самым подходящим премьер-министром Ратаса. "Еще в марте поддержка Ратаса среди избирателей Партии реформ была всего 2%", — констатировал Кивиряхк.

Зато среди избирателей СДП и IRL председатель остается на втором месте по предпочтениям. От избирателей СДП получает самую большую поддержку Юри Ратас с 31%, от избирателей IRL — Кая Каллас с 35%. Вероятную причину Кивиряхк увидел в том обстоятельстве, что возможными победителя следующих выборов в Рийгикогу считают все-таки Центристскую партию и Партию реформ.

Исследование показывает, что понемногу увеличивается и количество тех людей, которые не могут сказать, кто из руководителей нынешних парламентских партий лучше всего подходил бы в премьер-министры. В феврале не было предпочтений у 32%, в апреле — у 34% опрошенных.