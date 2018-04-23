23.04.2018, 10:41

Опрос: количество людей, которые хотят видеть премьер-министром Каю Каллас, уменьшается

 (27)
ГРАФИК
Урмас Яагант
Урмас Яагант
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
EST 1
Reformierakonna üldkogu
Reformierakonna üldkoguFoto: Priit Simson

Намного увеличилось количество сторонников Партии реформ, которые считают самым подходящим премьер-министром Юри Ратаса, пишет Eesti Päevaleht.

К настоящему моменту официально известно, что председатель Партии реформ — Кая Каллас и на выборах в Рийгикогу в 2019 году она будет кандидатом в премьер-министры от своей партии. В заказанном Eesti Päevaleht опросе Turu-uuringute AS она была на этой позиции уже начиная с февраля. Так же долго она доминировала для людей избирательного возраста как самый подходящий кандидат в премьер-министры.

Апрельский опрос показывает, что количество считающих самым подходящим премьер-министром Каю Каллас людей уменьшилось с мартовских 28% до 24%. На процентный пункт наоборот увеличилась поддержка председателя Центристской партии Юри Ратаса, которая теперь составляет 22%.

Если добавить к людям избирательного возраста результаты и остальных опрошенных, Каллас и Ратас меняются местами: предпочитающих Каллас 20%, Ратаса считают самым подходящим премьер-министром 25%. Также среди всех ответивших уменьшилась доля сторонников Каллас и увеличилась Ратаса.

Большое внимание не помогло

Таким образом, количество считающих Каллас самым подходящим премьер-министром людей в последний месяц уменьшилось, несмотря на высокие ожидания по отношению к ней и сопровождавшее ее до и после недавнего конгресса Партии реформ внимание.

"Ожидания граждан относительно личности будущего премьер-министра более-менее соответствуют рейтингу популярности партий, — сказал руководитель исследований Turu-uuringute AS Юхан Кивиряхк. — В мартовском опросе Партия реформ по-прежнему была партией с самой большой поддержкой с 33%, Центристскую партию поддерживали 26% и EKRE — 14% избирателей. В сравнении премьер-министров разница все-таки меньше: Каю Каллас хотели бы видеть премьер-министром 24%, Юри Ратаса — 22% и Марта Хельме — 10% граждан избирательного возраста".

Graafika: Toom Tragel

ТОП

За Хельме царит довольно печальная ситуация, где самая большая поддержка — 5% руководителя Свободной партии Артура Тальвика. Председателя СДП Евгения Осиновского считают самым подходящим премьер-министром 4%, а руководителя IRL Хелира-Влдора Сеэдера — всего 1% опрошенных избирательного возраста.

Если посмотреть предпочтения в разрезе сторонников разных партий, то более 60% избирателей Партии реформ, Центристской партии и EKRE хотят видеть премьер-министром именно председателя этой партии. Одновременно стоит отметить, что хотя 62% сторонников Партии реформ предпочитают Каю Каллас, 12% из них называют самым подходящим премьер-министром Ратаса. "Еще в марте поддержка Ратаса среди избирателей Партии реформ была всего 2%", — констатировал Кивиряхк.

Зато среди избирателей СДП и IRL председатель остается на втором месте по предпочтениям. От избирателей СДП получает самую большую поддержку Юри Ратас с 31%, от избирателей IRL — Кая Каллас с 35%. Вероятную причину Кивиряхк увидел в том обстоятельстве, что возможными победителя следующих выборов в Рийгикогу считают все-таки Центристскую партию и Партию реформ.

Исследование показывает, что понемногу увеличивается и количество тех людей, которые не могут сказать, кто из руководителей нынешних парламентских партий лучше всего подходил бы в премьер-министры. В феврале не было предпочтений у 32%, в апреле — у 34% опрошенных.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ




ТАБЛИЦА: Смотрите, в каких сферах в Эстонии лучшие работники зарабатывают 4000 евро

23.04.2018
В ходе исследования рынка труда с участием 14 000 человек, которое провели CVKeskus.ee и Агентство по исследованию зарплат, выяснились уровни зарплат талантов. Сколько зарабатывают в Эстонии лучшие в своей сфере разработчики, специалисты по продаже, журналисты и представители других профессий?
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-40% Esprit Naiste käekell ES106022002
151,20 €
90,72 €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
200,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
-20% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
159,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



В Ереване 11-й день народных протестов против правительства. В рядах протестующих замечены военные

23.04.2018
Накануне вечером на антиправительственный митинг в центре Еревана вышли 160 тысяч человек, в понедельник утром акции протеста оппозиции возобновились не только в столице, но и в других городах Армении.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Самые привлекательные мужчины по знаку зодиака

23.04.2018
Считается, что внешность мужчины — не определяющий фактор его привлекательности. Но представительницы прекрасного пола акцентируют внимание на главных достоинствах, которые уникальны у каждого Знака Зодиака.
Подробнее