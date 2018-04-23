Опрос: количество людей, которые хотят видеть премьер-министром Каю Каллас, уменьшается

Намного увеличилось количество сторонников Партии реформ, которые считают самым подходящим премьер-министром Юри Ратаса, пишет Eesti Päevaleht.
К настоящему моменту официально известно, что председатель Партии реформ — Кая Каллас и на выборах в Рийгикогу в 2019 году она будет кандидатом в премьер-министры от своей партии. В заказанном Eesti Päevaleht опросе Turu-uuringute AS она была на этой позиции уже начиная с февраля. Так же долго она доминировала для людей избирательного возраста как самый подходящий кандидат в премьер-министры.
Апрельский опрос показывает, что количество считающих самым подходящим премьер-министром Каю Каллас людей уменьшилось с мартовских 28% до 24%. На процентный пункт наоборот увеличилась поддержка председателя Центристской партии Юри Ратаса, которая теперь составляет 22%.
Если добавить к людям избирательного возраста результаты и остальных опрошенных, Каллас и Ратас меняются местами: предпочитающих Каллас 20%, Ратаса считают самым подходящим премьер-министром 25%. Также среди всех ответивших уменьшилась доля сторонников Каллас и увеличилась Ратаса.
Большое внимание не помогло