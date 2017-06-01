ОПРОС DELFI в День защиты детей: Безопасен ли Таллинн для подростков?

1 июня, в День защиты детей, Лаагна теэ в Таллинне четыре часа была перекрыта: здесь провели ”Детский праздник цветов”. Молодежь помогла озеленить разделительную полосу Лаагна теэ. Мы спросили у участников акции, насколько защищенными они чувствуют себя в Таллинне, а также — какие номера и организации по защите детей они знают.

В празднике приняло участие около 800 человек, в том числе школьники и добровольцы. Даже ветреная погода не испортила им настроение: они были замерзшие, но полные сил, и отнеслись к делу с упорством и оптимизмом.

Все опрошенные считают Таллинн безопасным и спокойным местом для проживания, отдельно отмечают работу правоохранительных органов. Подростки имеют представление о том, что в Эстонии есть организации, защищающие права детей, но на память назвать номера, например, телефонов доверия, не смог никто.