ОПРОС DELFI: Легенда о Ласнамяэском трамвае живет, но нужен ли он горожанам?

В преддверии выборов партии сыплют обещаниями. Одна из идей, которая каждый раз воскресает перед выборами, — пустить в Ласнамяэ трамвай по Лаагна теэ. Корреспондент Delfi узнал у жителей таллиннского района, что они думают по поводу этого легендарного, но так еще и не осуществленного проекта.

Депутат Рийгикогу от Партии реформ Денис Бородич ранее заявлял: ”Новые трамвайные линии покроют основные направления движения между районами Ыйсмяэ, Мустамяэ, Ласнамяэ и Пирита, а также соединят районы с плотной застройкой и ближайшие пригороды. Проект Tallinna Tramm+ должен доставлять жителей с улицы Юмера до торгового центра Rocca al Mare за 25 минут. Удобный, быстрый и современный общественный транспорт станет альтернативой использованию автомобилей”.

Кандидат в мэры Таллинна от социал-демократов Райнер Вакра считает, что столичный общественный транспорт нужно осовременить. По его мнению, необходимо развивать трамвайные и троллейбусные линии в Ласнамяэ, Нымме и Хааберсти.

Кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии, исполняющий обязанности мэра столицы Таави Аас наряду с трамвайным сообщением между Ласнамяэ и центром предлагает рассматривать и альтернативный вариант — скоростной автобусный транзит. ”Такой синтез трамвая и автобуса позволит использовать преимущества обоих видов транспорта, избегая при этом свойственных каждому из них недостатков”, — уверен он.

Остается главный вопрос: чего же хотят сами жители Ласнамяэ?