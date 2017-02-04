Опрос: центристы сохраняют лидерство, но рейтинг реформистов резко возрос

Центристская партия по-прежнему пользуется наибольшей популярностью среди политических сил Эстонии, но на второе место выдвинулась вытесненная из правительства Партия реформ, которой за последнее время удалось на четверть повысить свою поддержку среди избирателей, а рейтинги входящих в правящую коалицию соцдемов и отечественников существенно снизились, пишет rus.err.ee.

По данным социологического опроса, проведенном Turu-Uuringute AS по заказу Эстонского телерадиовещания (ERR) в период с 19 по 31 января, Центристскую партию поддерживают 31% определившихся с выбором избирателей; рейтинг Партии реформ вырос с 20 до 25%; уровень поддержки входящих в правящую коалицию Социал-демократической партии (SDE) и Союза отечества и Res Publica (IRL) снизился, соответственно, до 10% и 6%; Консервативную народную партию (EKRE) поддерживают 9%, а Свободную партию — 7% избирателей.

Комментируя результаты опроса, социолог Юхан Кивиряхк отметил, что коалиция SDE и IRL с Центристской партией стала во многом неожиданной для избирателей отечественников и соцдемов, а некоторые шаги нового правительства могли им не понравиться, что и привело к падению рейтинга, но, тем не менее, коалиция была создана совсем недавно и должно пройти как минимум полгода, чтобы можно было делать далеко идущие выводы о том, как участие SDE и IRL в правительстве с центристами скажется на их рейтинге.

Центристскую партию по-прежнему поддерживают 79% русскоязычных и 20% эстоноязычных избирателей, хотя рейтинг партии незначительно снизился в Ида-Вирумаа и Таллинне. В абсолютных числах это означает, что среди избирателей центристов 53% составляют эстонцы, а 47% - русскоязычные жители Эстонии, избиратели соцдемов по национальному признаку также делятся поровну.