Опрос: Центристская партия сильно опережает конкурентов по популярности в Таллинне

Центристская партия по итогам выборов в органы местного самоуправления может сохранить абсолютное большинство в таллиннском горсобрании, т. к. ее поддерживают свыше половины столичных избирателей, передает rus.err.ee.
Такие данные приводятся в опросе общественного мнения, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR и опубликованного в четверг, 15 июня.
Согласно опросу, 51% определившихся с выбором таллиннцев готовы проголосовать за центристов. На втором месте Партия реформ с 18%, далее следуют Социал-демократическая партия (8%) и Консервативная народная партия (EKRE), которую готовы поддержать 7% жителей столицы.
Остальные политические партии, включая "Союз отечества и Res Publica" (IRL) и избирательные союзы не преодолевают 5%-ный избирательный барьер.