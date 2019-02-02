Опрос: Центристская партия может получить три мандата на выборах в Европарламент

Такие данные приводятся в опубликованном в субботу опросе, проведенном социологической фирмой Turu-Uuringute AS по заказу ERR.

Опрос показал, что предпочтения избирателей на выборах в Европарламент в целом совпадают с выборами в Рийгикогу, однако исключением является Консервативная народная партия (EKRE), представителей которой в Европе хочет видеть меньшая часть избирателей, чем в Рийгикогу.

За центристских кандидатов готовы проголосовать 32% избирателей, что гарантирует партии не менее двух мандатов и позволяет рассчитывать и на третий. 26% выразили готовность голосовать за реформистов, что также гарантирует им два мандата, а EKRE может рассчитывать на 13% голосов, что означает не менее одного мандата для консерваторов.

На один мандат могут также претендовать социал-демократы, "Эстония 200" и Isamaa, поддержка которых колеблется в диапазоне 5-6%.