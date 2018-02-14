Опрос: 13% работников Эстонии ходили на свидание с коллегой

В месяц всех влюбленных CVKeskus.ee опросил более 2100 работников, чтобы выяснить, сколько романтики существует на эстонских предприятиях, сообщается в пресс-релизе.

Почти каждый второй отвечавший (48%) признался, что замечал в офисе романтические отношения или сам в них вступал. Романтический опыт с коллегой имеет каждый пятый работник — целых 13% ходили на свидание с коллегой. 6% респондентов ответили, что хотя на свидания и не ходили, но офисную романтику все же испытывали.

”По сравнению с прошлым годом количество служебных романов несколько возросло: если в 2017 году служебные романы были у 17% отвечавших, то в нынешнем году таких было 19%”, — сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. ”Исследования показали, что из-за дефицита рабочей силы все больше работников Эстонии вынуждены работать сверхурочно и в связи с этим проводить в офисе намного больше времени. А чем больше времени работники проводят с коллегами, тем больше вероятность возникновения романтических отношений”.

На основе результатов свежего исследования можно также утверждать, что по сравнению с мужчинами женщины Эстонии получают от коллег почти в три раза больше приглашений на свидание. Больше всего на свидания приглашают работников сферы туризма и гостиничного бизнеса, а также маркетинга, меньше всего на свидания приглашают работников сектора инфотехнологии.

По сферам офисная романтика больше заметна в сфере туризма и гостиничного бизнеса (30%), среди руководителей (29%), в публичном секторе (24%), в сфере транспорта и логистики (24%), в сфере ассистирования (21%).

Завязывали ли вы или замечали ли служебные романы?

Ходил(а) с коллегой(коллегами) на свидание 13% На свидание не ходил(а), но офисные романтические отношения были 6% Коллега приглашал(а) меня на свидание 4% Сам(а) не вступал(а), но служебные романы замечал(а) 25% Никогда не вступал(а) в служебные романы и не замечал(а) их 52%

В опросе, проведенном в феврале 2018 г., участвовало 2142 работника из различных сфер деятельности. 56% работников работали в Таллинне или Харьюмаа, 16% — в Тарту или Тартумаа.