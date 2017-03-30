Определился победитель конкурса на строительство развязки в Хааберсти

Таллинский коммунальный департамент определил победителя конкурса претендентов на строительство транспортной развязки в Хааберсти — лучшим признано предложение Nordecon AS- Договор с фирмой будет заключен по истечении 14-дневного срока, отведенного на обжалование решения.

Согласно проекту, Палдиское шоссе до нынешнего круга и после соединит виадук длиной в 277 метров, под улицей Эхитаяте пройдет 38-метровый, а под Палдиским шоссе — 54-метровый туннели для пешеходов и велосипедистов. Велосипедно-пешеходные дорожки появятся на всех направлениях развязки. Вместо круга движение на перекрестке начнут регулировать светофоры. Виадук и часть дорожек планируется ввести в эксплуатацию уже нынешней осенью, в октябре, перекресток со светофорами и все остальное — в августе следующего года.

О масштабах проекта дают представление цифры: площадь реконструируемой проезжей части — 70 тысяч квадратных метров, велосипедно-пешеходных дорожек — 16 739 квадратных метров, площадь озеленения — 48 тысяч квадратных метров.