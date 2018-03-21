Определился новый председатель фракции центристов в Рийгикогу

Сегодня в Рийгикогу состоялись выборы руководства фракции Центристской партии. В результате голосования на пост председателя фракции была переизбрана Керсти Сарапуу, а также ее заместители — Эрки Сависаар и Валерий Корб, сообщается в пресс-релизе.

В голосовании приняло участие 24 депутата. На пост председателя была выдвинута лишь кандидатура Керсти Сарапуу, а на посты ее заместителей — Эрки Сависаар и Валерий Корб. Все три члена руководства получили поддержку членов фракции и были переизбраны на свои посты.

По словам руководителя фракции Керсти Сарапуу, она благодарна депутатам-центристам за оказанное доверие, а также за совместно проделанную работу

В понедельник правление центристов предложило депутатам фракции Центристской партии поддержать на внутрифракционных выборах прежнее руководство. Председатель партии Юрий Ратас отметил, что команда во главе с Керсти Сарапуу, Эрки Сависааром и Валерием Корбом проделала огромную работу и заслужило доверие своих коллег по фракции.